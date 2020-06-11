Alışverişi bitirdi aynı kıyafetle denize koştu

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan plajların açılmasından sonra çok sayıda kişi kelimenin tam anlamıyla deniz kenarlarına akın etti.Bunlardan biri de ünlü model Alessandra Ambrosio. İki çocuk annesi 39 yaşındaki model önceki gün Malibu'da objektiflere takıldı.Ayağında parmak arası terlikleri üzerinde şortu ve gömleğiyle kısa bir alışveriş turu yaptı Ambrosio. Magazadan çıkar çıkmaz da hemen arasına binerek plajın yolunu tuttu.Bir başka deyişle üzerini bire değiştirmeden plaja koştu Ambrosio. Arkadaşıyla buluşan ünlü model, onunla birlikte uzun süre deniz kenarında oyun oynadı.Ambrosio'ya eski nişanlısı Jamie Mazur ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Anja ile oğlu Noah da eşlik etti.Alessandra Ambrosio arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirirken çocukları da kendi arkadaşlarıyla oynadı.