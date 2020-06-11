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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 17:17,

Alışverişi bitirdi aynı kıyafetle denize koştu

Ünlü model önce hızlı bir alışveriş turu yaptı. Ardından kıyafetini bile değiştirmeden denize koştu.

Backgrid USA

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1KIYAFETİNİ BİLE DEĞİŞTİRMEDİ
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KIYAFETİNİ BİLE DEĞİŞTİRMEDİ

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan plajların açılmasından sonra çok sayıda kişi kelimenin tam anlamıyla deniz kenarlarına akın etti.

2SOKAKTA MASKEYLE
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SOKAKTA MASKEYLE

Bunlardan biri de ünlü model Alessandra Ambrosio. İki çocuk annesi 39 yaşındaki model önceki gün Malibu'da objektiflere takıldı.

3KISA ALIŞVERİŞ TURU
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KISA ALIŞVERİŞ TURU

Ayağında parmak arası terlikleri üzerinde şortu ve gömleğiyle kısa bir alışveriş turu yaptı Ambrosio. Magazadan çıkar çıkmaz da hemen arasına binerek plajın yolunu tuttu.

4ARKADAŞIYLA BULUŞTU
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ARKADAŞIYLA BULUŞTU

Bir başka deyişle üzerini bire değiştirmeden plaja koştu Ambrosio. Arkadaşıyla buluşan ünlü model, onunla birlikte uzun süre deniz kenarında oyun oynadı.

5ÇOCUKLARI DA YANINDAYDI
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ÇOCUKLARI DA YANINDAYDI

Ambrosio'ya eski nişanlısı Jamie Mazur ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Anja ile oğlu Noah da eşlik etti.

6HERKES KENDİ ARKADAŞIYLA
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HERKES KENDİ ARKADAŞIYLA

Alessandra Ambrosio arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirirken çocukları da kendi arkadaşlarıyla oynadı.

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