Alışveriş merkezleri kapanacak mı? Bakan Koca'dan AVM'ler ile ilgili flaş yanıt
AVM'ler kapatılacak mı? soruna yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklığın elde edilmesinin temel hedef olduğunu belirtti. Koronavirüs vaka sayısında görülen yükselişin ardından yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan okullarda yüz yüze eğitim vurgusu yaptı. Bakan Koca ise yeni dönemde kısıtlamaları gündeme almak istemediklerini belirtti. İşte, AVM'lerle ilgili Bakan Koca'nın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar.
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AVM'lerin kapatılıp kapatılmayacağı vaka sayılarının artması ile gündeme geldi. Milyonlarca vatandaş Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'ndan çıkarak kararlara odaklandı. Hafta başında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda kısıtlama geleceğine dair bir açıklama yapılmamıştı. Konuyla ilgili gazetecilerin sorularına yanıt veren Bakan Koca, "AVM'lerin kapanması ya da yeni dönemde kapanmalarını gündeme almak istemiyoruz." dedi.
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AVM'LER KAPATILACAK MI?
Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Bakan Koca, bir soru üzerine alışveriş merkezlerini de okulları da kapatmayacaklarını kaydederek, "Artık aşı var. Elimizde bir güç var. O da aşı. Elimizde yeterince aşımız var. Yerli aşımız da önümüzdeki aylarda devreye girmiş olur. Dolayısıyla bizim aşı gibi bir gücümüz olduğunda toplumsal bağışıklığın elde edilmesi temel hedefimiz. Bunun için AVM'lerin kapanması ya da yeni dönemde kapanmalarını gündeme almak istemiyoruz. Yeni dönemde kişisel tedbirlerin devreye girdiği, kişisel güvenlik çemberinin daha çok önemsendiği ve aşılamayı ön planda hedeflediğimiz bir dönem olarak görüyoruz. Yeni dönemde kısıtlamaları gündemimize almak istemiyoruz. Okullar ve yükseköğrenim de dahil olmak üzere asla kapanmayacak olan kurumlar olacak" dedi.
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ÖĞRETMENLERİN AŞI ORANI
Öğretmenlerin her geçen gün aşılanma oranlarının yükseldiğini kaydeden Koca, "Öğretmenlerin yüzde 92'sinin en az 1 doz, yüzde 82'sinin iki doz aşısı yapıldı. Orada aşılanma oranı da giderek arttı. Öğretmenlerin aktif vakalar içinde oranı yüzde 3'lerde. 400 bin olduğunu düşünün, 12 bin gibi" diye konuştu.
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Gebelere aşının zarar verdiği yönündeki haberlerin anımsatılması üzerine de Bakan Koca, "Her kulağınıza gelene inanmayın. Bununla ilgili bize ulaşan bir bilgi yok. Aşıyla direkt vefat eden bir hastamızı bilmiyoruz. Aşının hiçbir komplikasyonu yok demiyorum ama aşı ilgili doğrudan vefat eden bir hastamız olmadı" dedi.