Alışveriş Merkezleri (AVM'ler) açık mı? AVM çalışma saatleri
Alışveriş Merkezleri (AVM'ler) açık mı ve çalışma saatleri nedir sorusu pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla önlem alınan yerlerden birisi olan alışveriş merkezleri için çalışma saatleri de değişkenlik gösterdi. Peki, AVM'ler saat kaça kadar açık olacak? İşte, alışveriş merkezleri açık mı sorusu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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AVM'ler saat kaça kadar açık sorusu Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı tedbirler içerisinde yer alan AVM'ler için gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında, açık olacağı saatler de değişkenlik gösterdi. Peki, AVM'ler saat kaça kadar açık olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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AVM'LER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.
Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.
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İçişleri Bakanlığının genelgesinde, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbirin uygulamaya alındığı anımsatılmıştı.
Kovid-19'un yayılımı ve bulaşmasında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığına, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde ciddi yükseliş görülmesi nedeniyle yeni tedbirlerin alındığına işaret edilen genelgede, Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği vurgulanmıştı.
Genelgeyle, yeme içme yerlerinin yanı sıra market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri, halı sahalar ile sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni kararlar alınmıştı.