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Haber Giriş: 28 Haziran 2020 - 10:28,

Alişan'ın sigorta şirketinden alacağı para belli oldu

Alişan’ın trafik kazasında hasar gören aracı için kaskodan alacağı ücret belli oldu. “2. Sayfa” programının haberine göre, anlaşmalı olduğu sigorta şirketi ünlü şarkıcıya 1 milyon lira ödeyecek.

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GEÇTİĞİMİZ çarşamba günü tatil için İzmir’e giderken trafik kazası geçiren Alişan ve Buse Varol, önceki gün İstinye Park’ta görüntülendi.

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Kazayı yara almadan atlatan ünlü çift, muhabirlerle sohbet etti. Alişan, “Hâlâ şoktayız. Şimdi aracın yanından geliyoruz. Sakin kafayla araca bir daha baktım, gerçekten o araçtan nasıl sağ çıktık, bilemiyorum” dedi.

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Kaza sırasında kullanılamaz hale gelen araç için ünlü şarkıcının kasko şirketinden alacağı ücret de belli oldu. Kanal D’deki “2. Sayfa” programına göre şirket Alişan’a 1 milyon lira ödeyecek.

4Alişan ve Buse Varol o paylaşımlara isyan etti Bu kötü olayda bile...
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Alişan ve Buse Varol o paylaşımlara isyan etti! 'Bu kötü olayda bile...'

Alişan, geçtiğimiz hafta Manisa yolunda kaza geçirmiş; takla atan araçtan eşi, oğlu ve oğlunun bakıcısı yara almadan kurtulmuştu. Sosyal medya hesabından kazayı anlatan ünlü şarkıcı, bu kötü olayla bile dalga geçenlere isyan etti. Alişan, kazada oğlunun üzerine kapaklanarak yara almasını önleyen Vietnamlı bakıcıya da minnet duyduğunu belirtti.

5BUNU BİLE DALGA KONUSU YAPTILAR
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BUNU BİLE DALGA KONUSU YAPTILAR

Alişan, kaza sonrası Twitter sayfasından açıklama yaptı. İşte ünlü türkücünün savunması:
"Frene bastığımda zaten yapamadım ki... Keşke lastik kopmasaydı da fren yapabilseydim... Ayrıca bana o otobanda hangi marka araç olursa olsun '150 km hıza çıkmadım' diyen varsa hiçbir şey söylemeyeceğim..."

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"Biz ölümden döndük ve şükrediyoruz halimize...Evet araç önemli, evet araç sağlammış ama bunu bile dalga konusu yaparak tweetler atmanızda sizin insanlığınız olsun!"

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"Araç ne olursa olsun senin canını veren de, alan da Allah’tır...O ne derse o olur! Çok şükür ki biz sağ sağlim çıktık..."

8BEN DERSİMİ ALDIM
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BEN DERSİMİ ALDIM

" Ben alacağım dersleri, bundan sonra ne yapmamam gerektiğini anladım ve beni arayan herkesi de uyarıyorum... Allah'ım düşmanıma bile yaşatmasın böyle bir şey... Herkesi kazadan,beladan gözden korusun..."

9HEP YANINDA OLACAĞIZ
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HEP YANINDA OLACAĞIZ

Alişan, kazada oğlu Burak'ın zarar görmemesi için üzerine kapaklanan Vietnamlı bakıcısı Marianne Villamer Candayan ile ilgili "Belki de oğlum Burak'ın hayatını bakıcımız kurtardı. O bizim canımız. Onun da boynunda ufak bir kas yırtığı var" demişti. Ünlü şarkıcı, Vietnamlı Marianne Villamer Candayan'ın artık aileden biri olduğunu belirterek " "Ömrümüzün sonuna kadar o da istediği süreçte hep bizimle olacak. Maddi ve manevi olarak yanında olacağız" dedi.
ARACINI 1 MİLYON 250 BİN TL'YE SATIŞA ÇIKARMIŞ
Alişan'ın kaza geçirdiği aracını 1 hafta önce 1 milyon 250 bin TL'ye satışa çıkardığı ortaya açıktı. Aracı için 1 milyon 100 bin TL verilen şarkıcı, teklifi reddetti.

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