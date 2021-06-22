Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında?
Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın Covid-19’a yakalandı. Hastalığı ağır bir şekilde geçiren Selçuk Tektaş'ın yoğun bakımda entübe edildiği öğrenildi. Alişan sessizliğini korurken eşi Buse Tektaş, "mucizelerle dolu bir gül olsun." paylaşımıyla dualarını iletti. Haberler ardından Selçuk Tektaş’ın hayatına dair bilgiler gündeme geldi. Peki, Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir, kaç yaşında?
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Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı.12 Mayıs'ta kardeşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Alişan kardeşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirmişti;
"Eliz'le Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar. Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gurulandırdığın için biz de çok şanslıyız. Seni çok seviyorum kardeşim" demişti...
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2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor.
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Kısa bir süre önce 39 yaşına giren Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.