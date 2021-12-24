Alişan'dan Demet Akalın ile Lerzan Mutlu kavgasına yorum yok!

N’olur beni o işlere sokmayın

Alişan önceki gün Etiler’de yeğeniyle alışverişteydi. Yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta olacağını söyleyen şarkıcı, yeni televizyon programıyla ilgili “İlk kez tek başıma program sunuyorum. Zor oluyor ama üstesinden geliyorum çok şükür” dedi.



Alişan’a yakın arkadaşları Demet Akalın ile Lerzan Mutlu arasında yaşanan polemik de soruldu. Şarkıcı, yanıt vermek istemedi: “N’olur beni o işlere sokmayın. Bir şey demek istemiyorum.” (Deniz BOY)