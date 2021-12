Alişan'dan Demet Akalın ile Lerzan Mutlu kavgasına yorum yok!

90’lara özel sahne

Yonca Evcimik, “Yonca Bizi 90’lara Götür” sahne gösterisiyle ocak ayından itibaren Türkiye’yi gezecek. Ünlü şarkıcı, şovda hit olmuş şarkılarını sürpriz kostüm ve dansçılarıyla seslendirecek. Evcimik, “Sahnede 90’ları özleyenlere enerjisi yüksek dakikalar yaşatacağım. Her an her şey olabilir” dedi.