Alişan'dan Demet Akalın ile Lerzan Mutlu kavgasına yorum yok!
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
N’olur beni o işlere sokmayın
Alişan önceki gün Etiler’de yeğeniyle alışverişteydi. Yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta olacağını söyleyen şarkıcı, yeni televizyon programıyla ilgili “İlk kez tek başıma program sunuyorum. Zor oluyor ama üstesinden geliyorum çok şükür” dedi.
Alişan’a yakın arkadaşları Demet Akalın ile Lerzan Mutlu arasında yaşanan polemik de soruldu. Şarkıcı, yanıt vermek istemedi: “N’olur beni o işlere sokmayın. Bir şey demek istemiyorum.” (Deniz BOY)
Alişan’a yakın arkadaşları Demet Akalın ile Lerzan Mutlu arasında yaşanan polemik de soruldu. Şarkıcı, yanıt vermek istemedi: “N’olur beni o işlere sokmayın. Bir şey demek istemiyorum.” (Deniz BOY)
Şimdilik evlilik yok
Demet Şener önceki gün İstinye Park’taki bir kafede arkadaşıyla buluştu. Şener, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir süredir iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşayan Şener, “Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Şu anda çok güzel bir birlikteliğimiz var ve mutluyuz. Şimdilik evlilik gündemimizde yok.”
Hastane çıkışı
Oyuncu Meltem Cumbul, önceki gün Nişantaşı Amerikan Hastanesi’nden çıkarken objektiflere takıldı. Cumbul, hastaneye bir arkadaşını ziyarete geldiğini söyledi. Bu sırada oyuncunun elindeki evraktaki yazılı kısmı arkaya çevirip saklamaya çalışması gözden kaçmadı. (Behlül AYDIN)
Onur ödülü
Gülden Karaböcek, Portaxe’te gerçekleşen 3. Altın Taç Ödülleri Töreni’nde yaşam boyu onur ödülüne layık görüldü. Geceye katılıp ödülünü alan sanatçı, “Bursa’dan döner dönmez ayağımın tozuyla buraya geldim. Bu ödüle layık görenlere sonsuz teşekkür ederim” dedi. Gecede “Dilek Taşı” şarkısını da seslendiren Gülden Karaböcek ayakta alkışlandı.
Talihsiz bir açıklama
Sevcan Orhan önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Alışveriş turuna simit yiyerek devam eden Orhan’a Hülya Avşar’ın “Gerekirse simit yenecek ve bugünleri atlatacağız” açıklaması soruldu. Şarkıcı şöyle konuştu: “Talihsiz bir açıklama. Yaşına hürmetim sonsuzdur ama maalesef böyle doğru bildiğinden de şaşmaması gerekiyor insanın. Allah kimseyi kuru simide muhtaç etmesin.”
90’lara özel sahne
Yonca Evcimik, “Yonca Bizi 90’lara Götür” sahne gösterisiyle ocak ayından itibaren Türkiye’yi gezecek. Ünlü şarkıcı, şovda hit olmuş şarkılarını sürpriz kostüm ve dansçılarıyla seslendirecek. Evcimik, “Sahnede 90’ları özleyenlere enerjisi yüksek dakikalar yaşatacağım. Her an her şey olabilir” dedi.
Gelin engelleri kaldıralım
Serkan Altunorak, doğum gününü anlamlı bir kampanyayla kutluyor. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yararına bağış kampanyası başlatan ünlü oyuncu, sosyal medya üzerinden sevenlerine şöyle seslendi: “Bu yıl doğum günüme farklı bir anlam kazandırmak istedim. 24 Aralık’taki yaş günümü Cerebral Palsy’li çocuklarla paylaşacağım. Gelin hep birlikte çocuklarımızın önündeki engelleri kaldıralım, bu yılın son günlerini, iyiliği ve mutluluğu paylaşarak tamamlayalım.”
Altın Kelebek uğuru
Pantene Altın Kelebek Ödülleri Töreni, Sakiler grubuna uğurlu geldi. Sakiler, yeni şarkıları “Ölürüm Hasretinle”yi ilk kez ödül töreninde sahnede seslendirmişti. Şarkı, dijital mecralarda büyük başarı elde etti. YouTube’da 3 haftadır trendlerde yer alan şarkı, 3 milyon izlenme barajını geçti. Tik-Tok’ta da bu şarkı ile 10 binin üzerinde video çekildi.