Alişan 'yok öyle bir şey' demişti... Okan Kurt'un paylaşımı ele verdi
2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturan Alişan 2019 yılında da oğlu Burak’ı kucağına almıştı. Alişan ve Buse Varol çiftinden güzel haber geldi. Çift ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor.
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Ünlü türkücü Alişan bugün 44. yaşına bastı. Yakın dostları Alişan'ın doğum gününü sosyal medyada kutladı. Eşi Buse Varol'un ikinci kez hamile olduğu iddialarını yalanlayan Alişan'ın baba olacağı Okan Kurt'un paylaşımıyla ortaya çıktı.
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OKAN KURT’UN PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKARDI
Alişan'ın doğum gününü kutlayan Kurt, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı; Doğum günün kutlu olsun Alişan Bey, sen 65 olunca Burki 20 yaşında olacak inşallah. Sana bu yaşın daha da olgunluk getirdi, bugün onu hissettim. Yeni yaşında ikinci evladın sana en büyük hediye, Rabbim evlatlarını ve güzel kalpli eşini sana bağışlasın. Sözünü tut bu arada ayakkabı sözün var bana 47 numara..
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ALİŞAN'DAN CEVAP GECİKMEDİ!
Okan Kurt'un doğum günü paylaşımına yorum yapan Alişan; İnşallah Okan’ım. Birlikte nice güzel yıllarımız olsun sağlıkla...Ben 65 olacağım ama 40 görünümlü!
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İYİ Kİ DOĞDUN KARDEŞİM
Alişan'ın doğum gününü kutlayanlardan biri de yakın arkadaşı Demet Akalın'dı. Sosyal medya hesabından dugusal bir mesaj paylaşan Akalın, 'bir gençlik, bir ömür, bir kardeş, bir dost... İyi ki doğdun brom, kankam, kardeşim. Hep güzel haberler olsun hayatında güzel ailenle' ifadelerini kullandı.
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Demet Akalın'a cevap veren ünlü türkücü, 'Yaaa... Teşekkür ederim o kadar güzel yazmışsın ki. İnşallah hep birlikte daha nice güzel haberler, nice güzel şeyler yaşayacağımız bir ömür nasip etsin Allah’ım! Kardeşim... Aminnnn, aminnnn, aminnn.
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EŞİNDEN SÜRPRİZ
Korona virüs salgını nedeniyle izole bir hayat yaşayan Alişan, Buse Varol çifti sade bir kutlama yaptı. Doğum gününe saatler kala sürpriz yapan Buse Varol, elinde pasta ile eşinin doğum gününü kutladı.