Alişan ve eşi Buse Varol oğulları Burak'ın birinci yaşını kutladı

Partideki Çağla Şıkel de değişen hayatını anlattı:



“Babamın ölümünden sonra hayatım daha farklı oldu. Bir erkek için üzülmenin çok boş olduğunu anladım. Tabii ki gençtik, aşık olduk, üzüldük. Hepsi birer tecrübeydi. Yaşadığım tüm kötü anılara teşekkür etmeyi öğrendim. Kimsenin hayatıma dahil olmasını istemiyorum. Zaten çok az kişiyle görüşmeye karar verdim. Bu dakikadan sonra herhangi bir aşk yaşamam. Hoşlandım diye beraber olamam. Biriyle el ele çıkmak için büyük aşk lazım.”