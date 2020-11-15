Alişan ve Buse Varol evlilik yıldönümlerini kutladı: Üç seneye iki çocuk sığdırdık
2018 yılında nikah masasına oturan Alişan-Buse Varol çifti, sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla dördüncü evlilik yıl dönümlerini kutladı. İkilinin gönderilerine takipçilerinden beğeni yağdı.
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Geçtiğimiz aylarda kız bebeklerinin olacağını açıklayan çift, Instagram hesaplarından dördüncü evlilik yıl dönemlerini kutladı.
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"DÜNYANIN EN GÜZEL ANNESİ"
Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ile çekilen karesini yayınlayarak duygularını şu sözlerle dile getirdi:
İlk fotoğraflarımızdan biri... Bugün dördüncü yılımızın ilk günü ve rüya gibi geçen 3 yıl... Sevgiyle, aşkla, saygıyla... Dördüncü yılımızda Allah'ın izniyle dört kişi olacağız. Seni çok seviyorum aşkım, dünyanın en güzel annesi, teşekkür ederim.
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"ÜÇ SENEYE İKİ ÇOCUK SIĞDIRDIK"
Varol da, eşi ile pozunu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:Seninle üçüncü yılımız bitti, dörde giriyoruz. Zaman nasıl geçti hiç anlamadım. Bu üç seneye iki çocuk sığdırdık. Sen hayatımda tanıdığım en mükemmel kalpsin. Seni çok seviyorum kocacığım, iyi ki sen... Ellerimiz hiç ayrılmasın.
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YENİ BİR HAYATA BAŞLADIK
Buse Varol, geçtiğimiz aylarda "Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık" sözleriyle ikinci kez hamile olduğunu da açıklamıştı.
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Öte yandan kızının adının Eliz olacağını belirten 44 yaşındaki şarkıcı, daha önce eşi Varol'un şubat ayında doğum yapacağını duyurmuştu.
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30 yaşındaki Varol, Instagram hesabından şunları söylemişti:Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık. Allah evladıma, bana, eşime ve dadımıza bir şans daha verdi. İnanılmaz korkunç ve felaket dakikalar yaşadık.
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Bir daha yaşatmasın Allah'ım. Hiç kimseye... Bu süreçte arayan, mesaj atan, DM'den (özel mesaj) yazan, bir şekilde bize ulaşmaya çalışıp, bizi merak eden herkese çok teşekkür ederim.
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Ne kadar çok sevenimiz varmış. Ne güzel insanlar biriktirmişiz. Ne kadar şükretsem de az kalır... Bizi Burak'ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu, buna eminim.
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Allah bizi resmen pamuklara sarıp, korudu. Ufak, tefek yaralarla atlattık. Ailelerimize bağışladı Allah. Yazacak çok şeyim var ama sığdıramam. Yanımızda olan herkesten Allah razı olsun.