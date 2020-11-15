Alişan ve Buse Varol evlilik yıldönümlerini kutladı: Üç seneye iki çocuk sığdırdık

"ÜÇ SENEYE İKİ ÇOCUK SIĞDIRDIK" Varol da, eşi ile pozunu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:Seninle üçüncü yılımız bitti, dörde giriyoruz. Zaman nasıl geçti hiç anlamadım. Bu üç seneye iki çocuk sığdırdık. Sen hayatımda tanıdığım en mükemmel kalpsin. Seni çok seviyorum kocacığım, iyi ki sen... Ellerimiz hiç ayrılmasın.