Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Alişan'dan boşanma soruları yanıt geldi

Buse Varol, konuyla ilgili olarak Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programında şu açıklamayı yapmıştı:

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"Eliz'in oteldeki doğum gününü Alişan organize etti. Son ana kadar Merve de gelecekti. Sonra vazgeçtiler. Suzan anne ile bir sorunumuz yok. Yemin ederim her şeyin üzerine. Beni davet etmedi kimse eve. Saygı duyuyorum hepsinin acısına. Ama Eliz bir daha 1 yaşına girmeyecek. Gerçekten sorun yok. Alişan tabi ki bana 'gel' dedi. Ben de kendi kendilerine kutlasınlar istedim. Onların yerinde olsam ben de öyle davranırdım. Hepimiz bir aileyiz. Aynı soyadını taşıyoruz. Bir yas sürecinden geçiyoruz. Ben bunları sorun etmiyorum."