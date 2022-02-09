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Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Alişan'dan boşanma soruları yanıt geldi

#Alişan#Buse Varol#Alişan Ve Buse Varol Boşanıyor Mu?

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve oyuncu Buse Varol çiftinin boşanma kararı aldığı iddia ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde kızları Eliz’in birinci doğum gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan ve Buse Varol’un sosyal medya paylaşımlarında birbirlerine yer vermemeleri evlilikte krizin ilk sinyali olarak yorumlanmıştı. Alişan'dan boşanma soruları yanıt sosyal medya hesabından geldi. Peki, Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu?

1/6Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu Alişandan boşanma soruları yanıt geldi

Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Alişan ve Buse Varol çiftinin boşanmak için harekete geçtiği iddialarına yanıt geldi. Alişan, boşanma kararı haberlerini sosyal medya hesabından yanıtladı.

2/6Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu Alişandan boşanma soruları yanıt geldi

Alişan hikayeler bölümünden yaptığı açıklamada "Dilekçeler verilmiş, kararlar alınmış. Yok o haklıymış, yok bu haklıymış. Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın. Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz karar verirsek açıklarız söyleriz. Ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin, yorum yapmayın, bizi bize bırakın. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz, yorum yaparsınız." ifadelerini kullandı.

3/6Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu Alişandan boşanma soruları yanıt geldi

Kızının otelde yapılan doğum gününe katılmayan Alişan, ertesi gün annesi Suzan Tektaş’ın evindeki kutlamaya giderek, krizin işaretini vermişti.

4/6Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu Alişandan boşanma soruları yanıt geldi

Buse Varol, konuyla ilgili olarak Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programında şu açıklamayı yapmıştı:
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"Eliz'in oteldeki doğum gününü Alişan organize etti. Son ana kadar Merve de gelecekti. Sonra vazgeçtiler. Suzan anne ile bir sorunumuz yok. Yemin ederim her şeyin üzerine. Beni davet etmedi kimse eve. Saygı duyuyorum hepsinin acısına. Ama Eliz bir daha 1 yaşına girmeyecek. Gerçekten sorun yok. Alişan tabi ki bana 'gel' dedi. Ben de kendi kendilerine kutlasınlar istedim. Onların yerinde olsam ben de öyle davranırdım. Hepimiz bir aileyiz. Aynı soyadını taşıyoruz. Bir yas sürecinden geçiyoruz. Ben bunları sorun etmiyorum."

5/6Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu Alişandan boşanma soruları yanıt geldi

Buse Varol, bir süre önce Instagram hesabından Alişan’la birlikte tüm fotoğrafları silmiş, alyansını da çıkartmıştı. Varol “Yeniden bir diziyle anlaştım. Setlere geri dönüyorum, inşallah aralık ayında yeni projeye başlayacağım. bundan kaynaklı Instagram’ım da bir temizlik yaptım. Sadece kendi fotoğraflarım olsun ve işle ilgili şeyler paylaşayım diye fotoğrafların bazılarını sildim” açıklamasında bulunmuştu.

6/6Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu Alişandan boşanma soruları yanıt geldi

Alişan, 2021 Temmuz ayında kardeşi Selçuk'un ölümüyle sarsılmıştı. Neredeyse her günü kardeşinin mezarında geçiren Alişan, işten kalan zamanlarını da yeğenleri Eyşan ve Ceylan ile geçirmeye başladı. Sosyal medyada Buse Varol'un bu durumdan rahatsız olduğu yorumları yapıldı.

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