Alişan ve Buse Varol ayrılıyor mu? Ünlü sanatçıdan önemli açıklama

Alişan, çıktığı sahnenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sanatçı, dört yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Buse Varol’la ayrılacakları yönündeki sorulara da son noktayı koydu:



“Benim ne yaşadığımı, benim ailemde ve evliliğimde ne yaşandığını kimse bilmiyor. Allah kimsenin başına böyle bir kayıp vermesin ve kardeş acısıyla sınamasın. O nedenle rica ediyorum özel hayatım hakkında kimse yorum yapmasın. Bir şey olacaksa da zaten olur ve herkes görür.”