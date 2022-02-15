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Alişan ve Buse Varol ayrılıyor mu? Ünlü sanatçıdan önemli açıklama

#Alişan#Buse Varol#Alişan Buse Varol

Alişan ve Buse Varol ayrılıyor iddiaları, ünlü sanatçının özel hayatını yakından takip eden hayranlarının gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde çocukları için Buse Varol'dan ayrı doğum günü kutlaması yapan ve magazin gündeminde yer alan Alişan, özel hayatına ilişkin açıklama yaptı. Peki, Alişan ve Buse Varol ayrılıyor mu? İşte, o detaylar

1/3Alişan ve Buse Varol ayrılıyor mu Ünlü sanatçıdan önemli açıklama

Alişan, çıktığı sahnenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sanatçı, dört yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Buse Varol’la ayrılacakları yönündeki sorulara da son noktayı koydu:

“Benim ne yaşadığımı, benim ailemde ve evliliğimde ne yaşandığını kimse bilmiyor. Allah kimsenin başına böyle bir kayıp vermesin ve kardeş acısıyla sınamasın. O nedenle rica ediyorum özel hayatım hakkında kimse yorum yapmasın. Bir şey olacaksa da zaten olur ve herkes görür.”

2/3BUSE VAROL ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

BUSE VAROL ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Buse Varol ve Alişan, dün oğulları Burak’ın doğum gününü birlikte kutladı. Varol’un soğuk hali dikkatlerden kaçmadı.

Oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da kutlayan Buse Varol ilk paylaşımında düzeltmeye gitti.

İlk önce fotoğrafın altına, 'Kardeşin ve sen oldukça hayatta başka hiçbir şeye ihtiyacım yok' yazan Varol daha sonra mesajını düzenleyip 'Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen hep mutlu olun. Yeni yaşın sağlıkla gelsin bir tanem... İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum.' sözleriyle güncelledi.

3/3Alişan ve Buse Varol ayrılıyor mu Ünlü sanatçıdan önemli açıklama

Sevcan Orhan’ın ardından sahneye çıkan Alişan’ın, eşi Buse Varol’un aksine alyansını parmağından çıkarmadığı görüldü.

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