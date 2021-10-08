Alişan, kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızı Eyşan ile alışverişte
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Amca yeğen baş başa
Alişan, vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş’ın kızı Eyşan’la önceki gün Zorlu AVM’deydi. Alışverişe çıkan amca yeğen, mağazaları dolaştı. Yeğeni Eyşan’la yakından ilgilenen ve elini bir an olsun bırakmayan Alişan, alışveriş turu sonrası onu yemeğe götürdü.
2
Çağatay’la yaz güzel geçti
Duygu Sarışın, çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul’u gezdi.“Sanatla aram çok iyi. Contemporary’yi 7 senedir takip ediyorum. Bu sene birkaç arkadaşımın da eseri var burada” diyen oyuncu, sevgilisi Çağatay Ulusoy’la ilgili sorulara da şöyle yanıt verdi: “Güzel bir yaz geçirdik, her şey iyi gidiyor.” (Deniz BOY)
3
İlk şarkı Emre'den
Erken yaşta hayatını kaybeden Onur Can Özcan anısına hazırlanan “Söz Müzik Onur Can Özcan” albümünün ilk şarkısı çıktı. Emre Aydın’ın yorumladığı “Hırka”, Wovie etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Düzenlemesini Çağatay Şen’in yaptığı şarkının klibi Kenan Haliloğlu yönetmen-liğinde çekildi. Klip, kasım ayında yayınlanacak.
4
Sonbaharı Harbiye’de karşıladı
Kenan Doğulu, yaz aylarındaki konser maratonunun ardından sevenleriyle önceki akşam Harbiye Açıkhava’da buluştu.“Ara Beni Lütfen”, “İlk Adımı Sen At” gibi hit şarkılarını seslendiren Kenan Doğulu’ya sahnede Dans Fabrika’nın dansçıları eşlik etti. Gecenin finalinde yoğun istek üzerine sahneye dönen şarkıcı, “Tutamıyorum Zamanı” ve “Bumaya” ile dinleyicileriyle vedalaştı.
5
Çalışmak en güzel terapi
Oyuncu Emine Ün önceki akşam Etiler Akmerkez’deydi. Ün, yeni projeleri olacağını söyledi: “Annemi kaybedeli 40 gün oldu. Bu süreci çalışarak geçirmek istiyorum. Çünkü insan durdukça üzüntüsüne üzüntü katıyor. Çalışmak ise en güzel terapi"
6
Hayranlarına kırmızı güller
Melike Şahin önceki akşam Atlantis Yapım organizasyonu ile Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde ilk kez sahneye çıktı. Konsere gelen seyircileri kırmızı güllerle karşılayan Şahin’in bu jesti alkış aldı. Şarkıcı, “Kendi şarkılarımla gerçekleştirdiğim ilk Harbiye konserinde olmak güzel. Şarkılarım biraz acıklı ve hüzünlü. Eğlendirmemi beklemeyin” dedi. Şahin, bir şarkıda da Mabel Matiz’le düet yaptı.
7
Kuzey 2 yaşında
Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çiftinin büyük oğlu Kuzey, iki yaşına bastı. Yenenler, aile arasındaki doğum gününden fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu. Genç anne, “İyi ki doğdun ilk göz ağrım” dedi. Çiftin ikinci bebeği Mete de geçtiğimiz mart ayında dünyaya gelmişti.
8
Heyecan vericiydi
Fenomen Duygu Özarslan geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası’nın resmi ortağı L’Oréal Paris’in düzenlediği “Le Défilé” açık hava defilesinde podyumda yürüdü. L’Oréal Paris’in sokak tacizine karşı durmak için başlattığı eğitim programı StandUp’a çağrı yapılan defilede birçok influencer yer aldı. Podyumda Helen Mirren, Gemma Chan, Katherine Langford, Yseult, Camille Razat, Nidhi Sunil, Jaha Dukureh, Bebe Vio gibi önemli isimler de vardı. Özaslan, bu anın heyecan verici olduğunu söyledi
9
Sahici dostlardık
Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından Ayşen Gruda ve Sevil Üstekin’le 80’lerin sonunda çekilen karesini şu notla paylaştı: “Dormen Tiyatrosu’yla İzmir turnesindeyiz. Kordon’da kiraladığımız evdeyiz. Sadece tiyatro yaptığımız, deli gibi eğlendiğimiz masum yıllardı. Birbirini seven sahici dostlardık...”