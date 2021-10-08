Alişan, kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızı Eyşan ile alışverişte

Çağatay’la yaz güzel geçti Duygu Sarışın, çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul’u gezdi.“Sanatla aram çok iyi. Contemporary’yi 7 senedir takip ediyorum. Bu sene birkaç arkadaşımın da eseri var burada” diyen oyuncu, sevgilisi Çağatay Ulusoy’la ilgili sorulara da şöyle yanıt verdi: “Güzel bir yaz geçirdik, her şey iyi gidiyor.” (Deniz BOY)