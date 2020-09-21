Alişan ile Mahsun Kırmızıgül barıştı! İşte olayın perde arkası...

Yine herkesi “Meftun” edecekler İstanbul ve Alaçatı’ın en sevilen mekanlarından Meftun İstanbul, yeni normallerle birlikte 25 Eylül’de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Ortaköy Dereboyu caddesinde konuşlanan Meftun İstanbul’da bu sezon da Mert Davran açılışı yapacak. Bu sezon sahne ekibinde Özgün ve Ayla Çelik de var.Perşembe geceleri ise sürpriz bir isim, Meftun İstanbul sahnesinde şarkılarını seslendirecek. Yemekleriyle de beğeni toplayan Meftun İstanbul’da misafirlerin güvenli ve sağlıklı eğlenebilmesi için her türlü önlem had safhada alınmış.