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Alişan Buse Varol boşanıyor mu? Son fotoğrafta ilginç detay!

#Alişan#Buse Varol#Alişan Boşanıyor Mu

Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu sorusu, magazin gündemini yakından takip eden binlerce kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Yakın zamanda doğum günü krizi ile ayyuka çıkan Alişan ve Buse Varol arasındaki 'boşanacaklar' iddiası, yeni gelişmeler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Alişan Buse Varol boşanıyor mu? İşte, son paylaşımda dikkat çeken detay

1/3Alişan Buse Varol boşanıyor mu Son fotoğrafta ilginç detay

Alişan Buse Varol boşanıyor iddiaları ile gündemden düşmüyor. Son olarak Buse Varol ile çocukları için doğum günü partisi tertip eden Alişan, geçtiğimiz haftalarda da paylaşımlar dolayısıyla gündemde yer almıştı. Peki, Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

2/3Alişan Buse Varol boşanıyor mu Son fotoğrafta ilginç detay

Alişan önceki gün oğlu Burak ve kızı Eliz’le Levent’te görüntülendi. Kardeşi Selçuk Tektaş’ın çocuklarını okuldan alan Alişan, oğlunun ufak bir kaza geçirdiğini söyledi: “Maalesef ufak bir kaza geçirdi. Düştü ve sağ gözünün altı morardı. Buse’nin de işi vardı. O yüzden bakıcılarla buraya geldim.” Alişan, eşi Buse Varol’la boşanacaklarına dair haberler hakkında “O konuları konuşmayalım. Her yerde karşılaştık ve hiç konuşmadım” açıklamasını yaptı.

3/3Alişan Buse Varol boşanıyor mu Son fotoğrafta ilginç detay

Alişan, fotoğrafları çekilirken oğlu Burak’tan şarkı isteğinde bulundu: “Hadi oğlum senden bir şarkı istiyorum. Sen seviyorsun ya Ece Mumay’ın ‘Peri’ ya da Tarkan’dan ‘Geççek’ şarkısını söyle.” 

Buse Varol’un önceki gün paylaştığı ayna selfie’sinde evlilik yüzüğünü yeniden takması dikkat çekti.

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