Alina Boz, Mithat Can Özer, Ebru Şallı... Ünlüler tatilde!

Modellik yaptı Bir süre önce kendi mayo tasarımlarını markalaştıran Berna Arıcı, kendi modelliğini kendisi yapıyor. Tasarımlarıyla poz verdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Arıcı, takipçilerinden çok sayıda beğeni alıyor. Bronz teniyle dikkat çeken Arıcı, kendi bronzlaştırıcı ürünlerini de piyasaya sürmüştü.