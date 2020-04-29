Alina Boz: Boyum yaşıtlarıma göre uzundu, dalga geçtiler!

Alina Boz, katıldığı canlı yayında okul yıllarında arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini anlattı.Boyunun akranlarına göre uzun olduğunu söyleyen oyuncu, “Kendimi çok gereksiz uzun hissederdim. Sandım ki bir ara 1.80 olacağım, olmadı. ‘Havalar nasıl orada Alina?’ diye dalga geçiyorlardı” dedi.Birbirinden iddialı yapımlarla ekranlarda boy gösteren ünlü güzellerin hangi yılda doğduklarını ve boylarının kaç cm olduğunu biliyor musunuz...ASLI ENVERKavak Yelleri dizisiyle şöhreti yakalayan Aslı Enver, 1984 doğumlu olan Aslı Enver 1.65 cm boyunda.BADE İŞÇİLMalkoç Süalp ile olan evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Bade İşçil, 34 yaşında ve 1,75 boyunda.BEGÜM BİRGÖRENOyuncu Begüm Birgören, ekranın adından söz ettiren oyuncularından...1982 doğumlu olan oyuncu 1,66 cm boyunda.BERGÜZAR KORELVatanım Sensin'in Azize'si Bergüzar Korel ekranın en uzun isimlerinden...39 yaşındaki Korel, 1,81 cm'lik boyu ile ekranların en uzun boylu isimlerinden.37 yaşındaki Birce Akalay 1.73 cm. boyunda.CEREN HİNDİSTANAşk hayatı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ceren Hindistan da uzun süredir ekrandan uzak.1989 doğumlu olan Hindistan, 1,70 cm boyunda.DENİZ ÇAKIRDeniz Çakır, 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle ekranlarda fırtınalar estirdi. 37 yaşındaki oyuncunun boyu 1,69 cm.DUYGU YETİŞGüzel oyuncu ekranın minyon tipli ünlülerinden. 1,56 cm boyundaki oyuncu 35 yaşında.EZGİ EYÜBOĞLUOğulcan Engin ile aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu 1988 doğumlu ve 1,65 cm boyunda.FAHRİYE EVCENOyuncu Fahriye Evcen bir süredir reklam filmlerine ağırlık veriyor. 34 yaşındaki oyuncu 1,67 boyunda.FULYA ZENGİNERGüzel oyuncu son olarak 'Fabrika Kızı' dizisinde rol aldı. 1989 doğumlu Zenginer, 1,61 cm boyunda.GİZEM KARACAEşi ile birlikte İzmir'de yaşayan oyuncu 1,75 cm boyunda ve 1992 doğumlu.GÖKÇE BAHADIRYaprak Dökümü'nde canlandırdığı Leyla karakteri ile şöhretin zirvesine çıkan Gökçe Bahadır, ekranın en başarılı isimlerinden. Bahadır, 1981 doğumlu ve 1,67 cm boyunda.HANDE SORALKomedi Dükkanı sayesine keşfedildiğini söyleyen Hande Soral, 1987 yılında doğumlu ve 1,63 cm boyunda.HATİCE ŞENDİL2001 Miss Turkey ikincisi olan Hatice Şendil, 1983 doğumlu, 1.75 cm boyunda. HAZAL KAYAZümrüt yeşili gözleriyle dikkatleri üzerine çeken Hazal Kaya, şu sıralar oğlu Fikret Ali'yi büyütüyor. 30 yaşında olan oyuncu 1,58 cm boyunda.MERVE BOLUĞUR Merve Boluğur bir süredir ekrandan uzakta. 1,64 cm boyundaki oyuncu henüz 33 yaşında.MERYEM UZERLİMuhteşem Yüzyıl'dan olaylı bir şekilde ayrılan Meryem Uzerli hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip. 1,74 cm'lik boyu ile ekranların uzun boylu güzelleri arasında yer alan Uzerli, 36 yaşında.NUR FETTAHOĞLUAşk-ı Memnu'nun ardından Muhteşem Yüzyıl ile ekranlara gelen Nur Fettahoğlu, 4 sezon boyunca Osmanlı Sultanı Mahidevran karakterine hayat verdi. 1981 doğumlu olan oyuncu 1,69 cm boyunda.ÖYKÜ KARAYELBaşlarda sert eleştirilere maruz kalan Öykü Karayel, Kuzey Güney dizisindeki Cemre karakterini başarıyla canlandırdı. Ekranların en genç oyuncularından olan 30 yaşındaki Karayel, 1,65 cm boyunda.ÖZGE ÖZPİRİNÇCİÖzge Özpirinçci, 34 yaşındaki oyuncu 1,60 cm boyunda.PELİN AKİLPelin Akil, ekranın en renkli simalarından. Akil, 36 yaşında ve 1,72 cm boyunda.PELİN KARAHAN Karahan kısa bir süre önce ikinci kez anne oldu. 1,55 boyundaki Karahan 36 yaşında.ROJDA DEMİRERRojda Demirer 1980 doğumlu.Oyuncu 1,67 boyunda.SELEN SOYDERYer Gök Aşk dizisinde canlandırdığı Toprak karakteri beğeni toplayan Selen Soyder, ekranların tescilli güzellerinden... Soyder 33 yaşında ve 1,78cm boyunda.SELİN DEMİRATARSelin Demiratar, son olarak Huzur Sokağı dizisiyle ekranlara gelmişti.1983 doğumlu olan Demiratar, 1,73 boyunda.SELMA ERGEÇSelma Ergeç, Muhteşem Yüzyıl'daki Hatice Sultan karakteriyle adından söz ettirdi. 1978 doğumlu oyuncu 1,75 cm boyunda.TUVANA TÜRKAYYer Gök aşk dizisinde canlandırdığı Bade karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Tuvana Türkay, kadronun en küçük ismiydi.. 1990 doğumlu olan Türkay, 1.75 boyunda.SEREN ŞİRİNCEGenç oyuncu, İlişki Durumu Karışık dizisiyle ekranlarda fırtınalar estirdi. Partneri Berk Oktay'dan bir hayli kısa olan genç oyuncu 1.55 boyunda.