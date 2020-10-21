Alıç faydaları saymakla bitmiyor! İşte, Alıç meyvesinin faydaları

Literatürde ‘yemişen’ ya da ‘ekşi muşmula’ olarak bilinen alıç meyvesi, faydaları ile pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Alıç, ülkemizin hemen hemen her yerinde yetişen ve genelde yabani olan bir dağ meyvesidir. Boyutuna göre büyük ve çok sayıda çekirdekleri olan mayhoş lezzetli bu meyvenin vücudumuza birçok yararı var! İşte alıç meyvesinin faydaları…