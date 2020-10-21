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Hürriyet
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Sağlık
Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 16:32 | 

Alıç faydaları saymakla bitmiyor! İşte, Alıç meyvesinin faydaları

Alıç, faydaları ve insan vücuduna olumlu etkisi bilinen meyve türleri arasında yer almaktadır. Hafif mayhoş tadı ile keyifle tüketilen alıç meyvesi, kalp rahatsızlıklarına ve damar sertliğini korumada önemli rol alıyor. Ülkemizin hemen hemen her yerinde yetişen alıç meyvesinin faydaları, Diyetisyen Şeyma Yılmaz tarafından sıralandı. Alıç faydaları hakkında detaylı bilgiler

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Literatürde ‘yemişen’ ya da ‘ekşi muşmula’ olarak bilinen alıç meyvesi, faydaları ile pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Alıç, ülkemizin hemen hemen her yerinde yetişen ve genelde yabani olan bir dağ meyvesidir. Boyutuna göre büyük ve çok sayıda çekirdekleri olan mayhoş lezzetli bu meyvenin vücudumuza birçok yararı var! İşte alıç meyvesinin faydaları…

2ALIÇ FAYDALARI
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ALIÇ FAYDALARI

Alıç meyvesi antioksidan özellikteki flavonoidler ve vitaminler (özellikle C vitamini) yönünden zengin bir meyvedir. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir, kansere yakalanma riskini azaltır ve yaşlanmayı geciktirir.

Kalp hastalıklarından, damar sertliğinden korunmaya yardımcı olur, kalp sağlığının gelişmesinde rol oynar.

Yapılan çalışmalara göre flavonoidlerin yağ ve insülin metabolizmasında düzenleyici rol oynadığı, tansiyonu düşürdüğü ve kalp hastalıklarını önlediği belirtilmiştir.

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Alıç, zengin flavonoid yapısıyla koroner damarları genişleterek, kan dolaşımının daha rahat olmasını sağlar. Bu da kalp kasına daha fazla oksijen sağlanmasına yardımcı olur, kalp üzerindeki yükü hafifletir, kalp atışlarını düzenler ve kalp krizi riskini azaltır.

Yine yapılan çalışma ve deneylere göre içeriğinde bulunan “quercetin’’ adlı antioksidan madde ile damar sertliğinin önlenmesi ve tedavisinde önemli rol alır.

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Bu özelliklerini gösterebilmesi için alıcın uzun süre kullanılması gerekmektedir. Alıcın kalp ritmi bozukluklarında da faydalı olabildiği görülmüştür.

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Alıcın spazmları giderici, idrar söktürücü ve sakinleştirici özelliği vardır. 100 gram alıç yaklaşık 100 kaloridir.

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Alıcın çayı yapılabilir, taze ya da kuru meyveleri tüketilebilir.

Hamile ve emziren annelerin alıç tüketmesi önerilmez.

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Alıç, kullanılan kalp ilaçlarının etkilerinde artış yapabileceğinden hekim kontrolünde tüketilmelidir.

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