Beyza Nur GÜLER - Ali AKSOYER -Osman BAKIR/İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 05 Ocak 2021 - 13:02 |
Alibeyköy Barajı'nda aynı noktada 4 yıl arayla çarpıcı görüntüler
Alibeyköy Barajı'nda aynı noktada çekilen görüntüler kuraklığın ciddiyetini ortaya çıkarıyor. Ocak 2017'de çekilen görüntülerde ise yüzde 64,6'sı dolu olan Alibeyköy Barajı'nın buz tuttuğu görülüyor. 4 yıl önce soğuk nedeniyle gölün üzeri ince bir buz tabakası ile kaplanırken, balıkçılar ancak ellerindeki küreklerle buzu kırıp ilerleyebiliyordu. Bugün ise sıcaklık 18 derecelerde seyrederken, aynı yerde keçiler otluyor. 2 yıl önce çekilen görüntülerde, barajın kıyısında yer alan "Göle girmek tehlikelidir" yazılı tabelanın bir kısmının suyun altında olduğu görülüyor. Bugün ise oldukça çekilen su, o tabeladan yüzlerce metre uzaklıkta. Mimar Sinan'ın Alibeyköy Barajı'nın havzası içinde kalan önemli eserlerinden Güzelce Kemeri de, bir zamanlar suya yansıyan görüntüsüyle büyülüyordu. Yüksekliği 29,5; uzunluğu 155 metre olan kemer bugün ise, sudan uzak kaldı.