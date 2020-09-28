Ali Sürmeli kimdir nereli kaç yaşında? Ali Sürmeli'nin oynadığı diziler ve filmler
Ali Sürmeli Kurtlar Vadisi Pusu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Deli Yürek gibi pek çok köklü dizide rol almıştır. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Zaza olarak bilinen Şeref Zazaoğlu karakterine 3 sezon boyunca hayat veren Ali Sürmeli, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ise Kimsesiz Doğan ismiyle yer almıştır. Kariyerinde pek çok tiyatro oyunu da bulunan Ali Sürmeli, Kolpaçino, Mucize, Mucize filmlerinde de rol almıştır. İşte, Ali Sürmeli kimdir nereli ve kaç yaşında sorusunun cevabı niteliğindeki detaylı bilgiler
Ali Sürmeli, 7 Nisan 1959 tarihinde Bingöl'ün Solhan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştır.
ROL ALDIĞI FİLMLER
Mucize 2: Aşk : Mahsun Kırmızıgül - 2019
Hep Yek 3 : Özgür Bakar - 2019
Vezir Parmağı : Mahsun Kırmızıgül - 2017
Babaların Babası : Raşit Çelikezer - 2016
Mucize : Mahsun Kırmızıgül - 2014
Açlığa Doymak : Zübeyr Şaşmaz - 2012
Birses Böler Geceyi : Ersan Arsever - 2012
New York'ta Beş Minare : Mahsun Kırmızıgül - 2010
Takiye:Allah Yolunda : Ben Verbong - 2010
Kolpaçino : Atıl İnaç - 2009
Güneşi Gördüm : Mahsun Kırmızıgül - 2009
Girdap : Talip Karamahmutoğlu - 2008
Hoşçakal Güzin : Cem Görgeç - 2008
Fırtına : Kazım Öz - 2007
Beyaz Melek : Mahsun Kırmızıgül - 2007
Eve Giden Yol : Semir Arslanyürek - 2006
Umut Adası : Erhan Dursun - 2006
Sınav : Ömer Faruk Sorak - 2006
Şellale : Semir Arslanyürek - 2001
Son : Levent Kırca - 2001
Filler ve Çimen : Reis Çelik - 2000
Kaçıklık Diploması : Tunö Başaran - 1998
Karışık Pizza : Umur Turagay - 1998
Hayat Bazen Tatlıdır : Nihat Durak - 1996
Düş, Gerçek, Bir de Sinema : Tülay Eratalay - 1995
Sokaktaki Adam : Biket İlhan - 1995
Babam Askerde : Handan İpekci - 1994
Hoş Memo : Ümit Volkan - 1993
Mavi Sürgün : Erden Kıral - 1993
Gece Dansı Tutsakları : Mahinur Ergun - 1988
Dönüş : Faruk Turgut - 1988
Beyaz Ölüm : Halit Refiğ - 1983
ROL ALDIĞI DİZİLER
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2020) Kimsesiz Doğan
Çukur (2019) Zarif/Cansız (Konuk Oyuncu)
Çarpışma (2019) Zarif/Cansız
Beyaz Karanfil (2014) Burhan Korkmaz
Kurtlar Vadisi Pusu (2009-2012) Şeref Zazaoğlu
Baba Ocağı (2008-2009) Seyfi Efe
Kuzey Rüzgarı (2007) Arıza
Senin Uğruna (2007)
Aşka Sürgün (2006) Adalı
Yağmurdan Sonra (2006) Vendor Nuri Karuzo
Kin ve Gül (2005)
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004)
Büyük Buluşma (2004)
Kasabanın İncisi (2003)
Hürrem Sultan (2003) Kanuni Sultan Süleyman
Deli Yürek (1999-2001) Turgay Atacan
Kurtuluş (1996)
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Antigone : Sofokles - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011
Ayak Takımı Arasında : Maksim Gorki - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002
Kahvede Şenlik Var : Sabahattin Kudret Aksal - Misafir Oyuncular - 2000
Kadı : Ülkü Tamer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1996
IV. Murat : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995
Yeşil Papağan Limitet : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
Abdülcambaz : Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989
Üç Kuruşluk Opera : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
Palyaçolar : Salih Kalyon - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
Deli İbrahim : Turan Oflazoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu - 1987
Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1985
Tohum Ve Toprak : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
Akvaryum (oyun) : Aldo Nicolai - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986
Mustafa (oyun) : Orhan Asena - Adana Devlet Tiyatrosu - 1985
Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1985
Kurban : Güngör Dilmen : Adan Devlet Tiyatrosu
Akvaryum : Adana Devlet Tiyatrosu
Deli İbrahim : Turan Oflazoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu
Galile Galileo : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1983