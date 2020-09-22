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Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 10:30 | 

Ali Sunal'ın yeni yaşını Gül Sunal böyle kutladı: 'Hiç delik yanaklı bebek görmemiştim'

Türk sinemasının "gülümseyen yüzü" Kemal Sunal ile eşi Gül Sunal'ın ilk göz ağrısı Ali Sunal yeni yaşına girdi.

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1İYİ Kİ DOĞDUN YAVRUM
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'İYİ Kİ DOĞDUN YAVRUM'

Bugün 43 yaşına giren Ali Sunal'ın annesi Gül Sunal, onun bir bebeklik fotoğrafını Instagram sayfasında duygusal bir mesaj eşliğinde paylaştı.

2DELİK YANAKLI BEBEK
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DELİK YANAKLI BEBEK

Sunal " Benim biricik oğlum, canım, bebeğim Ali'm... Kemal ilk kucağına aldığında “ hiç delik yanaklı bebek görmemiştim” dedi gamzelerine.. 22 Eylül. İyi ki doğdun yavrum" mesajını yazdı.

3KARDEŞİ DE YENİ YAŞINI KUTLADI
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KARDEŞİ DE YENİ YAŞINI KUTLADI

Ali Sunal'ın kardeşi Ezo da ağabeyinin yeni yaşını, aile albümünden çıkan iki fotoğrafla kutladı.

4HAMİLELİK FOTOĞRAFI
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HAMİLELİK FOTOĞRAFI

Ezo Sunal, annesinin Ali Sunal'a hamileyken çekilen bir pozunu Instagram sayfasında "Annem bu fotoğrafta hamile... Ali’yi bekliyorlar. Ve sonra bu lokum yakışıklı bebek dünyaya geliyor. İyi ki doğdun Ali!!! Güzel bir yaş, mutlu sağlıklı bir ömrün olsun. Seni çok seviyorum" notuyla paylaştı.

5AİLE ALBÜMÜNDEN
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AİLE ALBÜMÜNDEN

Ezo Sunal, babası Kemal Sunal, annesi Gül Sunal ve Ali Sunal'ın eski bir fotoğrafına da sayfasında yer verdi.

6KEŞKE O UÇAĞA BİNMESEYDİK
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'KEŞKE O UÇAĞA BİNMESEYDİK'

Koronavirüs karantinasının ilk günlerinde bir TV programına konuk olan Ali Sunal, babasının ölümüyle ilgili olarak hissettiklerini dile getirmişti. Karantina günlerini eşi ve kızı Narin ile geçirdiğini söyleyen Ali Sunal, Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'ın "Bu süreçte babanın filmlerini izliyor musun?" sorusuna, “Kaybettiğimizden beri izleyemiyorum, kızımla inşallah” diye yanıt verdi.

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Kemal Sunal'ın ölümüyle ilgili de konuşan Sunal, "Hayatımda keşke demeyi hiç sevmem hatta kimsenin bu şekilde yaşamasını da istemem ama bazen 'keşke o uçağa binmeseydik' diyorum. Ama bununla yaşamam mümkün değil. O zaman kızıma karşı bu kadar güler yüzlü olamam böyle bir lüksüm yok" dedi.

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Babasının özeline dikkat ettiğini ve ailece bu duruma saygı gösterdiklerini anlatan Sunal, "Babamın bir çekmecesi vardı kitlerdi orayı. Ama kilidi görseniz değsen açılacak. Ama hiç ellemezdik. Tabii vefatından bir süre sonra orayı açtık."

9BABAM HALK KAHRAMANIYDI
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'BABAM HALK KAHRAMANIYDI'

"Bir sürü şey çıktı. Koleksiyon yapmayı severdi, biriktirdiği bir şeyler çıktı. Onun dışında Amerika'dan gelen bir mektup vardı. İngilizce yazılmıştı. Mektupta şöyle diyordu, 'Seni hiç tanımıyorum. Filmlerdeki hiçbir şeyi anlamıyorum ama seni izliyorum ve bu beni çok mutlu ediyor' dedi.

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Babasının tam bir halk kahramanı olduğunu söyleyen Sunal, "Babama burada kötü bir şey söylesek kaç kişiyi karşımıza alırız düşünebiliyor musunuz? Ama bu durum benim açımdan çok kolay değil çünkü özlem daha da artıyor" dedi.

11İNSANLARI ÇOK SEVERDİ
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İNSANLARI ÇOK SEVERDİ

Sözlerine devam eden Ali Sunal, babam bir gün arkadaşlarıyla konsere gitmiş. Genç bir arkadaş gelmiş yanına 'siz burada ne yapıyorsunuz' diye sormuş. Babam da 'neden' karşılığını vermiş. O da 'siz halk kahramanısınız' demiş. Babam 'peki buradakiler kim' diye sorunca genç 'halk' demiş. Babam insanlarla bir arada olmayı çok severdi. İnsanlar da onu....

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Sanatçı Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde sanatçı arkadaşlarıyla birlikte Trabzon'a giderken bindiği uçakta, kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

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Ali Sunal'dan duygulandıran açıklama: Keşke o uçağa binmeseydik

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