Ali Sunal'dan duygulandıran paylaşım: Şimdi Narin'in bana baba demesini bekliyorum
Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın vefatının 20. yılında, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.
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Sanatçının Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Sanatçının eşi Gül Sunal, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kemal Sunal'sız yaşamının çok zor olduğunu söyledi.
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Gül Sunal, Kemal Sunal'ın ölümünü yavaş yavaş kabullenmeye başladığını belirterek, "Artarak büyüyen sevgi de büyük bir teselli oluyor bize. Sevenleri hiç yalnız bırakmıyor, çok güzel şeyler yaşıyoruz ama yokluğu da çok acıklı." dedi.
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"Hak ettiği bir sevgiyi görüyor"
Sanatçının oğlu Ali Sunal da babasının vefatı üzerinden 20 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Artarak devam eden, hak ettiği bir sevgiyi görüyor." diye konuştu. Kemal Sunal'ı çok özlediğini dile getiren Ali Sunal, "Bizim yeni bir heyecanımız var, torunu oldu. Narin var, 3 yaşından sonra babamla Narin'i tanıştırırken evimizde bol bol Kemal Sunal olacak diye düşünüyorum ve o günü bekliyorum." ifadesini kullandı.
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Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal da "Yirmi yıl oldu daha nice 20 yıllar bu sevgi devam edecek gibi duruyor. Güzel Türk halkının hem kalbinde hem de gülücüklerinde yaşayacak. Bu da en güzel miras bize aslında." değerlendirmesini yaptı.
Törene ünlü oyuncunun ailesinin yanı sıra yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları katıldı.
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ÜNLÜ İSİMLERDEN KEMAL SUNAL PAYLAŞIMLARI
ALİ SUNAL
Ali Sunal babası Kemal Sunal'ın vefatını sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla andı; Babam canım babam melek babam sana olan özlemimi kelimelerle anlatamam. Umarım senin kadar iyi bir baba olabilirim. Şimdi Narin’in bana baba demesini bekliyorum işte o zaman ona dünyanın en melek dedesini anlatacağım. Seni seviyorum...
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EZO SUNAL
Güzel babam. Tam 20 yıl oldu... İnanılır gibi değil. Her gün daha çok özlüyoruz. Ama artık eminim daha çok 20 yıllar bu ülkenin kalbinde ve gülücüklerinde olacaksın. Bizim de gücümüzün kaynağı olacaksın. Sen hep bizlesin
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GÜL SUNAL
Kemalcim.. Yaşadığım bütün güzellikler için teşekkür ederim.... Çocuklarımız büyüdü. Şimdi torunumuzu büyütüyoruz. Görebilseydin öyle tatlı ki... (3 Temmuz 2000)
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ÇİĞDEM TUNÇ
Nur içinde yat Kemal Sunal... Büyük onurdu benim için bitmek bilmeyen bir efsanenin parçası olabilmek... SabIr diliyorum
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HAMDİ ALKAN
Seninle dünya ayrı bir güzel.. 3 Temmuz 2000 yılında aramızdan ayrılan Kemal Sunal'ı saygı ve alkışlarla anıyorum.
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CÜNEYT ARKIN
Bizlerde seni çok seviyoruz Gülen Adam Büyük Usta Kemal Sunal'ın aramızdan ayrılışının 20.yılında sevgi, saygı, özlem ve hasretle anıyoruz.. Seni asla unutmayacağız. Nur içinde yat