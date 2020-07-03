Ali Sunal'dan duygulandıran paylaşım: Şimdi Narin'in bana baba demesini bekliyorum

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal da "Yirmi yıl oldu daha nice 20 yıllar bu sevgi devam edecek gibi duruyor. Güzel Türk halkının hem kalbinde hem de gülücüklerinde yaşayacak. Bu da en güzel miras bize aslında." değerlendirmesini yaptı.



Törene ünlü oyuncunun ailesinin yanı sıra yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları katıldı.