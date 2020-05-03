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Haber Giriş: 03 Mayıs 2020 - 14:07,

Ali Sunal'dan duygulandıran açıklama: Keşke o uçağa binmeseydik

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Sunal'ın babasıyla ilgili anlattıkları herkesi duygulandırdı. Ali Sunal 'keşkelerin var mı' diye soran sunuculara 'keşke o uçağa binmeseydik' dedi.

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1İşte Ali Sunalın açıklamalarından satır başları;
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İşte Ali Sunal'ın açıklamalarından satır başları;

Karantina günlerini eşi ve kızı Narin ile geçirdiğini söyleyen Ali Sunal, Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'ın "Bu süreçte babanın filmlerini izliyor musun?" sorusuna, “Kaybettiğimizden beri izleyemiyorum, kızımla inşallah” diye yanıt verdi.

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Kemal Sunal'ın ölümüyle ilgili de konuşan Sunal, "Hayatımda keşke demeyi hiç sevmem hatta kimsenin bu şekilde yaşamasını da istemem ama bazen 'keşke o uçağa binmeseydik' diyorum. Ama bununla yaşamam mümkün değil. O zaman kızıma karşı bu kadar güler yüzlü olamam böyle bir lüksüm yok" dedi.

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Babasının özeline dikkat ettiğini ve ailece bu duruma saygı gösterdiklerini anlatan Sunal, "Babamın bir çekmecesi vardı kitlerdi orayı. Ama kilidi görseniz değsen açılacak. Ama hiç ellemezdik. Tabii vefatından bir süre sonra orayı açtık."

4BABAM HALK KAHRAMANIYDI
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'BABAM HALK KAHRAMANIYDI'

"Bir sürü şey çıktı. Koleksiyon yapmayı severdi, biriktirdiği bir şeyler çıktı. Onun dışında Amerika'dan gelen bir mektup vardı. İngilizce yazılmıştı. Mektupta şöyle diyordu, 'Seni hiç tanımıyorum. Filmlerdeki hiçbir şeyi anlamıyorum ama seni izliyorum ve bu beni çok mutlu ediyor' dedi.

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Babasının tam bir halk kahramanı olduğunu söyleyen Sunal, "Babama burada kötü bir şey söylesek kaç kişiyi karşımıza alırız düşünebiliyor musunuz? Ama bu durum benim açımdan çok kolay değil çünkü özlem daha da artıyor" dedi.

6İNSANLARI ÇOK SEVERDİ
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İNSANLARI ÇOK SEVERDİ

Sözlerine devam eden Ali Sunal, babam bir gün arkadaşlarıyla konsere gitmiş. Genç bir arkadaş gelmiş yanına 'siz burada ne yapıyorsunuz' diye sormuş. Babam da 'neden' karşılığını vermiş. O da 'siz halk kahramanısınız' demiş. Babam 'peki buradakiler kim' diye sorunca genç 'halk' demiş. Babam insanlarla bir arada olmayı çok severdi. İnsanlar da onu....

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Sanatçı Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde sanatçı arkadaşlarıyla birlikte Trabzon'a giderken bindiği uçakta, kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

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