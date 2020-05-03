Ali Sunal'dan duygulandıran açıklama: Keşke o uçağa binmeseydik

İNSANLARI ÇOK SEVERDİ Sözlerine devam eden Ali Sunal, babam bir gün arkadaşlarıyla konsere gitmiş. Genç bir arkadaş gelmiş yanına 'siz burada ne yapıyorsunuz' diye sormuş. Babam da 'neden' karşılığını vermiş. O da 'siz halk kahramanısınız' demiş. Babam 'peki buradakiler kim' diye sorunca genç 'halk' demiş. Babam insanlarla bir arada olmayı çok severdi. İnsanlar da onu....