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Haber Giriş: 25 Haziran 2021 - 07:58 | 

Ali Sunal, eşi ve kızı ile tatilde

Yaz geldi, ünlü isimler rotayı tatil beldelerine çevirdi. İşte objektife yansıyanlar!

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1Kalabalığın azalmasını bekledi

Kalabalığın azalmasını bekledi

Ali Sunal, 7 aylık hamile eşi Nazlı Kurbanzade ve kızı Narin’le Bodrum tatiline çıktı. Sunal ve eşi Gündoğan’daki Mivara Otel’in restoranında baş başa yemek yerken kızları Narin bakıcısıyla parkta oynadı. Yemeğin ardından kızının yanına giden Sunal, Narin ile parkta vakit geçirdi. Sunal ve ailesi denizdeki kalabalığın azalmasını bekleyip akşam saatlerinde otelin iskelesinden suya girdiler. (Ali KESER)

2Gün boyu güneşlendi

Gün boyu güneşlendi

Pınar Altuğ, önceki gün Alaçatı Port’ta kızı Su ile güneşlenirken görüntülendi. Her yıl yatlarıyla Ege kıyılarını dolaşan Altuğ ve ailesi, geleneği bozmadı. Oyuncu, telefonunu elinden düşürmezeken, Su da yemek yiyerek zaman geçirdi. (Deniz BOY)

3Tatil kararı aldı

Tatil kararı aldı

Oyuncu Öykü Çelik, yakın arkadaşına ait Boel Otel’in açılışına katılmak için Bodrum’a gitti. Oyuncu, yer aldığı Survivor yarışmasının finaline kadar Bodrum’da dinlenme kararı aldı. Tek başına tatil yapan Çelik, önceki gün sosyal medya hesabından kano yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

4Baş başa yemek

Baş başa yemek

Euro 2020’den elenen milli takım futbolcularından İrfancan Kahveci, tatile çıktı. Futbolcu, eşi Gözde Kahveci ile Alaçatı Limon Koyiçi’nde görüntülendi. (Deniz BOY)

5Futbol sohbeti

Futbol sohbeti

Eski futbolcu Ümit Karan önceki gün Yalıkavak’taki Blue Topaz’ın içinde yer alan Colonie Beach’in ortağı Kadir Alkan’la bir araya geldi. Karan, yeni sezon için yakın arkadaşına şans diledi. (Ali KESER)

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