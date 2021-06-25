Ali Sunal, eşi ve kızı ile tatilde

Kalabalığın azalmasını bekledi Ali Sunal, 7 aylık hamile eşi Nazlı Kurbanzade ve kızı Narin’le Bodrum tatiline çıktı. Sunal ve eşi Gündoğan’daki Mivara Otel’in restoranında baş başa yemek yerken kızları Narin bakıcısıyla parkta oynadı. Yemeğin ardından kızının yanına giden Sunal, Narin ile parkta vakit geçirdi. Sunal ve ailesi denizdeki kalabalığın azalmasını bekleyip akşam saatlerinde otelin iskelesinden suya girdiler. (Ali KESER)