Ali Sadi, babası Mehmet Ali Erbil'in kopyası

Aslan 1 yaşında Yavuz Bingöl’ün kızı Türkü Bingöl, 2018 yılında Mert Yüncü ile nikâh masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini sürdüren çift, geçtiğimiz yıl oğulları Aslan’ı kucaklarına aldı. Bingöl, 1 yaşına basan oğullarıyla çekilmiş aile pozlarını sosyal medya hesabından duygusal bir notla paylaştı: “Canım oğlum, en kıymetlim, bana dünyaları verdiğin için çok teşekkür ederim. Bu 1 sene ömrümün en güzel senesiydi.Bize bilmediğimiz tüm duyguları yaşattırdığın için her günümüzü senin gibi baldan tatlı bir çocukla geçirdiğimiz için nasıl da şanslıyız... Hayat hep sevgi çıkarsın önüne. İyi ki doğdun Aslan oğlum. Bugün tekrar pasta yiyebileceğini duymuştur.”