Ali Sadi, babası Mehmet Ali Erbil'in kopyası

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Baba oğul yemekte
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi ile yemek yerken çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Erbil’in Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen 14 yaşındaki Ali Sadi’nin babasına olan benzerliği dikkat çekti.
2
Mesafeyi açtı
Doğuş Çabakçor, önceki gün Nişantaşı’nda kız arkadaşı Asya Hocaoğlu ile görüntülendi. Cep telefonuyla ilgilenen ünlü DJ, muhabirlerin görüntü aldığını fark edince kız arkadaşının yanından uzaklaştı. Begüm Yücel ile 9 yıllık evliliğini 7 ay önce sonlandıran Çabakçor, yanındaki kız arkadaşıyla ilgili sorulara yanıt vermedi. (Behlül AYDIN)
3
Aile kutlaması
Deniz Baysal yeni yaşını müzisyen eşi Barış Yurtcu ve köpeği Leo ile birlikte kutladı. 31 yaşına giren ünlü oyuncu pastasının mumlarını üflerken çekilen karelerini Instagram hesabına yükledi. Rol aldığı “Teşkilat”ın çekimlerinin ardından sade bir kutlama yapan Baysal o karelerin altına “Tüm yorgunluk uçtu gitti işte” notunu da düştü.
4
Aslan 1 yaşında
Yavuz Bingöl’ün kızı Türkü Bingöl, 2018 yılında Mert Yüncü ile nikâh masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini sürdüren çift, geçtiğimiz yıl oğulları Aslan’ı kucaklarına aldı. Bingöl, 1 yaşına basan oğullarıyla çekilmiş aile pozlarını sosyal medya hesabından duygusal bir notla paylaştı: “Canım oğlum, en kıymetlim, bana dünyaları verdiğin için çok teşekkür ederim. Bu 1 sene ömrümün en güzel senesiydi.Bize bilmediğimiz tüm duyguları yaşattırdığın için her günümüzü senin gibi baldan tatlı bir çocukla geçirdiğimiz için nasıl da şanslıyız... Hayat hep sevgi çıkarsın önüne. İyi ki doğdun Aslan oğlum. Bugün tekrar pasta yiyebileceğini duymuştur.”