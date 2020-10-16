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Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 07:00 | 

Ali Poyrazoğlu: Kavuk işi soytarılık

Ali Poyrazoğlu, Rasim Öztekin’in Şevket Çoruh’a devrettiği Dümbüllü’nün kavuğu hakkında tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu: “O kavuk Dümbüllü’nün kavuğu değil. O bir takke. Bu kameralar azdırıyor insanları.”

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Ali Poyrazoğlu önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Usta tiyatrocuya Rasim Öztekin’in İsmail Dümbüllü’nün kavuğunu Şevket Çoruh’a devretmesi hakkında ne düşündüğü soruldu.

2O DÜMBÜLLÜ’NÜN KAVUĞU DEĞİL, O BİR TAKKE
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O DÜMBÜLLÜ’NÜN KAVUĞU DEĞİL, O BİR TAKKE

Önce cevap vermek istemeyen sanatçı, “Tam bir karmaşa” dedi. Ardından tiyatro dünyasında tartışma yaratacak açıklamalar yaptı:

3KAVUK DEĞİL TAKKE
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KAVUK DEĞİL TAKKE

“Bu işin artık soytarılığa dönüştüğünü düşünüyorum. Bunun habire ısıtılıp ısıtılıp magazin malzemesi yapılması hoş değil. O kavuk Dümbüllü’nün kavuğu değil, o bir takke. Veren de biliyor onun Dümbüllü’nün olmadığını, alan da. Ama bu kameralar azdırıyor insanları. Kamuoyunu yanılttılar diyemem, konuyu magazinleştirdiler demek daha doğru olur.”

4KARAGÖZ’ÜN TAKKESİNİ DE BANA VERDİLER
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KARAGÖZ’ÜN TAKKESİNİ DE BANA VERDİLER

Poyrazoğlu, kendisinde de bir ‘takke’ olduğunu söyledi: “Ben bu konudan hiç söz etmiyorum ama; en iyi oyuncuya ‘İsmail Dümbüllü Ödülü’ veriliyor. O ödülü ben aldım. Karagöz’ün takkesi var, adı ‘Işkırlak’, onu da bana verdiler birkaç sene önce.”

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Usta tiyatrocu açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Şöyle bir gelenek var; ‘Işkırlak’ı sana veriyorlar, ertesi sene birine devretmek zorundasın ama hak edene. 1 yıl bende durdu, sonra Zihni Göktay’a verdim. Zihni kime verdi, onu takip etmedim.”

6FİZİK TEDAVİYE GİDİYORUM
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FİZİK TEDAVİYE GİDİYORUM

Parmağındaki sargıyla dikkat çeken Ali Poyrazoğlu, “Ufak bir köpeğim var, ona basmamak için kaydım ve yere düştüm.Parmağım kırıldı. Fizik tedaviye gidiyorum” dedi.

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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