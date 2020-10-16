Ali Poyrazoğlu: Kavuk işi soytarılık

KARAGÖZ’ÜN TAKKESİNİ DE BANA VERDİLER Poyrazoğlu, kendisinde de bir ‘takke’ olduğunu söyledi: “Ben bu konudan hiç söz etmiyorum ama; en iyi oyuncuya ‘İsmail Dümbüllü Ödülü’ veriliyor. O ödülü ben aldım. Karagöz’ün takkesi var, adı ‘Işkırlak’, onu da bana verdiler birkaç sene önce.”