Ali Poyrazoğlu: Kavuk işi soytarılık

Ali Poyrazoğlu önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Usta tiyatrocuya Rasim Öztekin’in İsmail Dümbüllü’nün kavuğunu Şevket Çoruh’a devretmesi hakkında ne düşündüğü soruldu.
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O DÜMBÜLLÜ’NÜN KAVUĞU DEĞİL, O BİR TAKKE
Önce cevap vermek istemeyen sanatçı, “Tam bir karmaşa” dedi. Ardından tiyatro dünyasında tartışma yaratacak açıklamalar yaptı:
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KAVUK DEĞİL TAKKE
“Bu işin artık soytarılığa dönüştüğünü düşünüyorum. Bunun habire ısıtılıp ısıtılıp magazin malzemesi yapılması hoş değil. O kavuk Dümbüllü’nün kavuğu değil, o bir takke. Veren de biliyor onun Dümbüllü’nün olmadığını, alan da. Ama bu kameralar azdırıyor insanları. Kamuoyunu yanılttılar diyemem, konuyu magazinleştirdiler demek daha doğru olur.”
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KARAGÖZ’ÜN TAKKESİNİ DE BANA VERDİLER
Poyrazoğlu, kendisinde de bir ‘takke’ olduğunu söyledi: “Ben bu konudan hiç söz etmiyorum ama; en iyi oyuncuya ‘İsmail Dümbüllü Ödülü’ veriliyor. O ödülü ben aldım. Karagöz’ün takkesi var, adı ‘Işkırlak’, onu da bana verdiler birkaç sene önce.”
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Usta tiyatrocu açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Şöyle bir gelenek var; ‘Işkırlak’ı sana veriyorlar, ertesi sene birine devretmek zorundasın ama hak edene. 1 yıl bende durdu, sonra Zihni Göktay’a verdim. Zihni kime verdi, onu takip etmedim.”
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FİZİK TEDAVİYE GİDİYORUM
Parmağındaki sargıyla dikkat çeken Ali Poyrazoğlu, “Ufak bir köpeğim var, ona basmamak için kaydım ve yere düştüm.Parmağım kırıldı. Fizik tedaviye gidiyorum” dedi.