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Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 07:00,

Ali Koç’tan transfer bombası! Ozan Tufan'a kız isteyecek...

Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ, Fenerbahçe'nin ilk transferini açıkladı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eylül ayında dev bir transfere imza atıyor! Başkan, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan için kız istemeye gidecek.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Futbolda yeni transfer sezonu 4 Ağustos’ta resmi olarak başladı. Ama Fenerbahçeli Ozan Tufan, elini çabuk tuttu ve Başkan Ali Koç’tan ‘yeni transfer’ için erkenden söz aldı!

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Yıldız futbolcu, geçtiğimiz haziran ayında sevgilisi Rojin Haspolat’a romantik bir evlenme teklifinde bulunarak sosyal medyayı sallamıştı. Sevgilisinden “evet” sözünü alan Tufan, hemen akabinde evlilik hazırlıklarına başladı.

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Geleneklerimizde çok önemli bir adım olan kız isteme merasimi için işini ‘şansa’ bırakmak istemeyen Ozan Tufan, sevgilisinin evine, kendi ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la birlikte gidecek.

4KAYINPEDER İNŞALLAH FENERLİDİR
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KAYINPEDER İNŞALLAH FENERLİDİR!

Başkan Ali Koç, kız isteme töreninde yıldız futbolcusu için Rojin Haspolat’ı babasından isteyerek hayırlı bir işe vesile olacak. Ozan Tufan’ın şimdiden çok heyecanlı olduğunu öğrendim.

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Ali Koç’un da desteğiyle müstakbel kayınpederinden evlenmek için izin almaya çalışacak olan Tufan, sonrasında hızla evlenme hazırlıklarını tamamlayıp yılbaşında nikâh masasına oturmayı planlıyor.

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Ali Koç’un klasını anlatmaya gerek yok, Ozan Tufan’ın da efendiliği ortada. Tek bir sorun kalıyor; umarım müstakbel kayınpeder Fenerbahçelidir!

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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