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Hürriyet
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Haber Giriş: 21 Kasım 2020 - 07:22 | 

Ali Koç 14.5 milyon dolara malikane mi satın aldı?

Ali Koç, önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Ünlü işadamı, Los Angeles’tan 14.5 milyon dolara malikane aldığı haberlerine kaçamak yanıt verdi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Ali Koç, önceki akşam Bebek Lucca isimli mekanda yakın arkadaşlarıyla yemek yedi.

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Taha Tatlıcı, Rezzan Benardete gibi ünlü isimlerle bir araya gelen Koç, çıkışta muhabirlerin sorularını da yanıtladı.

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İşadamı, gazetecilerin “Los Angeles’tan 14.5 milyon dolar değerinde bir malikâne aldığınız doğru mu?” sorusuna, Ayaküstü röportaj mı yapacağız? Kolay gelsin” yanıtını verdi.

4837 METREKARE YAŞAN ALANI VAR
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837 METREKARE YAŞAN ALANI VAR!

İddiaya göre, Ali Koç, ABD'nin Los Angeles şehrinden 14.5 milyon dolara malikane satın aldı. Ünlü işadamının parayı peşin ödediği söyleniyor. Malikanede 837 metrekare yaşam alanı bulunuyor. En az 6 araç alabilecek ilave 115 metrekare alana sahip bir yeraltı garajı da kullanılabiliyor.

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Lüks evin içinde açık bir büyük oda, şömineli bir oturma alanı, mutfak ve bir Amerikan bar bulunurken; büyük odanın içinden, tabandan tavana cam sürgülü kapıların arkasından havuz alanını ve ötesini gören bir açık bir ofis de var.

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Ayrıca ana katta, butik tarzı bir gardırop içeren ve bir havuz, spa ile güneşlenme rafının bulunduğu arka verandaya açılan bir ana dinlenme yeri bulunuyor. Alt katta bar, sinema ve 4 misafir odası mevcut.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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