Ali Atay'dan kafa karıştıran paylaşım... Hazal Kaya hamile mi?

Hadise ödülü hak etti Gülşen kraliçemiz

İrem Derici önceki akşam tasarımcı Seyit Ares’in Beyoğlu Cavalli Pera’daki defilesini izledi. Derici, 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘en iyi şarkıcı’ seçilen Hadise için yöneltilen “Sizce ödülü hak etti mi?” sorusunu “Hadise ‘Küçük Bir Yol’ ve ‘Hay Hay’ şarkılarıyla bu ödülü hak etti. Derya Uluğ da hak etti ama tabii bir kişi alabiliyor ödülü” diye yanıtladı.İrem Derici’ye “Gülşen, takipçisinin kendisine kraliçe dediği mesajı hikayesinde paylaştı. Hadise’ye mi gönderme yaptı?” sorusu yöneltildi. Şarkıcı “Bence Hadise’ye yönelik değildi. Ben sahne tarzını, giyinmeyi Gülşen’den gördüm. Bu konuda bizim kraliçemiz” dedi.