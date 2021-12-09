Ali Atay'dan kafa karıştıran paylaşım... Hazal Kaya hamile mi?
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
İkinci bebek mi geliyor?
Ali Atay, Twitter sayfasına “Çok mutluyum lan” yazdı. Bu paylaşım, ünlü oyuncunun yeniden babalık heyecanı yaşadığı, eşi Hazal Kaya’nın ikinci kez hamile olduğu yorumlarına yol açtı. Takipçileri, ünlü çifte “İkinci bebek mi geliyor?” diye sordu, ancak sorular şimdilik yanıtsız kaldı. Ali Atay ve Hazal Kaya, ilk bebekleri Fikret Ali’yi 2019’un kasım ayında kucaklarına almıştı.
Hadise ödülü hak etti Gülşen kraliçemiz
İrem Derici önceki akşam tasarımcı Seyit Ares’in Beyoğlu Cavalli Pera’daki defilesini izledi. Derici, 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘en iyi şarkıcı’ seçilen Hadise için yöneltilen “Sizce ödülü hak etti mi?” sorusunu “Hadise ‘Küçük Bir Yol’ ve ‘Hay Hay’ şarkılarıyla bu ödülü hak etti. Derya Uluğ da hak etti ama tabii bir kişi alabiliyor ödülü” diye yanıtladı.İrem Derici’ye “Gülşen, takipçisinin kendisine kraliçe dediği mesajı hikayesinde paylaştı. Hadise’ye mi gönderme yaptı?” sorusu yöneltildi. Şarkıcı “Bence Hadise’ye yönelik değildi. Ben sahne tarzını, giyinmeyi Gülşen’den gördüm. Bu konuda bizim kraliçemiz” dedi.
Evlilik düşüncemiz yok
Derya Şensoy ve Celal Can Algül geçtiğimiz gün Cihangir’de görüntülendi. Motosiklet üstünde kasksız objektife yansıyan Derya Şensoy ve Celal Can Algül, “Evimizin önüne park edeceğiz şimdi, o yüzden kaskları çıkardık. Yoksa takıyoruz” dedi.Şensoy, evlilik haberlerinin hatırlatılması üzerine “Babamın vefatı henüz yeni sayılır. O yüzden şimdilik böyle bir şey için erken. Öyle bir düşüncemiz yok” dedi. ◊ Sayit DURMAZ
Zamanın hızı
Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu, ilişkilerinde 3 yılı geride bıraktı. Karaca, mutluluğunu sosyal medyada paylaştığı bu fotoğrafın altına yazdığı notla dile getirdi:“3. senemize hoş geldik sevgilim. Zamanın hızına mı şaşırayım, biriktirdiklerimize mi? Yaşanan tüm olumsuzlukların içinde şifa gibi duruşun hep bende saklı.”
Vina sahil turunda
Oyuncu Müge Boz’la evli olan basketbolcu Caner Erdeniz, önceki gün bisikletiyle Arnavutköy sahilindeydi. Kızı Vina’yla sahili dolaşan Erdeniz, Baltalimanı’ndan başladığı tura Ortaköy’de nokta koydu. ◊ Deniz BOY
Rap’çi oldu
Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Sergen Deveci, ilk sinema filmi projesi “Nalan”da bir rap’çiyi canlandırdı. Dijital platformlarda yayınladığı içeriklerle adını duyuran Sergen Deveci, ilk kez beyaz-perdede boy göstermeye hazırlanıyor. 7 Ocak’ta vizyona girecek “Nalan” filminde Açelya Topaloğlu ile başrolü paylaşan oyuncu, ‘ünlü rap müzik sanatçısı Talat’ rolüne hayat verdi:
Klip imajı
Hande Yener, “Olmazsan Olmaz” şarkısında rap’çi Tepki ile düet yaptı. Prodüktörlüğünü Hande Yener’in sevgilisi Misha’nın üstlendiği “Olmazsan Olmaz”, yarın dijital platformlarda olacak. Şarkının klibi 100 kişilik ekiple dört ayrı mekânda çekildi. Hande Yener klip için yeni imajı ve sıra dışı kıyafetleriyle kamera karşısına geçti.
Yüzümü açayım bakın
Muazzez Ersoy geçtiğimiz gün Etiler’deki bir mekandaydı. Sanatçı, çıkışta fotoğrafını çeken muhabirlere “Çok acıkmıştım, gece atıştırmasına geldim. Döneri çok severim” dedi. Ersoy, “Kimse beni moruk olarak göremeyecek” sözleri hatırlatılınca “Durun bir yüzümü açayım da bakın öyle bir halim var mı?” diyerek maskesini çıkardı. ◊ Sayit DURMAZ