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Magazin
Haber Giriş: 09 Aralık 2021 - 07:56 | 

Ali Atay'dan kafa karıştıran paylaşım... Hazal Kaya hamile mi?

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1İkinci bebek mi geliyor

İkinci bebek mi geliyor?

Ali Atay, Twitter sayfasına “Çok mutluyum lan” yazdı. Bu paylaşım, ünlü oyuncunun yeniden babalık heyecanı yaşadığı, eşi Hazal Kaya’nın ikinci kez hamile olduğu yorumlarına yol açtı. Takipçileri, ünlü çifte “İkinci bebek mi geliyor?” diye sordu, ancak sorular şimdilik yanıtsız kaldı. Ali Atay ve Hazal Kaya, ilk bebekleri Fikret Ali’yi 2019’un kasım ayında kucaklarına almıştı.
2Hadise ödülü hak etti Gülşen kraliçemiz

Hadise ödülü hak etti Gülşen kraliçemiz

İrem Derici önceki akşam tasarımcı Seyit Ares’in Beyoğlu Cavalli Pera’daki defilesini izledi. Derici, 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘en iyi şarkıcı’ seçilen Hadise için yöneltilen “Sizce ödülü hak etti mi?” sorusunu “Hadise ‘Küçük Bir Yol’ ve ‘Hay Hay’ şarkılarıyla bu ödülü hak etti. Derya Uluğ da hak etti ama tabii bir kişi alabiliyor ödülü” diye yanıtladı.İrem Derici’ye “Gülşen, takipçisinin kendisine kraliçe dediği mesajı hikayesinde paylaştı. Hadise’ye mi gönderme yaptı?” sorusu yöneltildi. Şarkıcı “Bence Hadise’ye yönelik değildi. Ben sahne tarzını, giyinmeyi Gülşen’den gördüm. Bu konuda bizim kraliçemiz” dedi.
3Evlilik düşüncemiz yok

Evlilik düşüncemiz yok

Derya Şensoy ve Celal Can Algül geçtiğimiz gün Cihangir’de görüntülendi. Motosiklet üstünde kasksız objektife yansıyan Derya Şensoy ve Celal Can Algül, “Evimizin önüne park edeceğiz şimdi, o yüzden kaskları çıkardık. Yoksa takıyoruz” dedi.Şensoy, evlilik haberlerinin hatırlatılması üzerine “Babamın vefatı henüz yeni sayılır. O yüzden şimdilik böyle bir şey için erken. Öyle bir düşüncemiz yok” dedi. ◊ Sayit DURMAZ
4Zamanın hızı

Zamanın hızı

Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu, ilişkilerinde 3 yılı geride bıraktı. Karaca, mutluluğunu sosyal medyada paylaştığı bu fotoğrafın altına yazdığı notla dile getirdi:“3. senemize hoş geldik sevgilim. Zamanın hızına mı şaşırayım, biriktirdiklerimize mi? Yaşanan tüm olumsuzlukların içinde şifa gibi duruşun hep bende saklı.”
5Vina sahil turunda

Vina sahil turunda

Oyuncu Müge Boz’la evli olan basketbolcu Caner Erdeniz, önceki gün bisikletiyle Arnavutköy sahilindeydi. Kızı Vina’yla sahili dolaşan Erdeniz, Baltalimanı’ndan başladığı tura Ortaköy’de nokta koydu. ◊ Deniz BOY
6Rap’çi oldu

Rap’çi oldu

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Sergen Deveci, ilk sinema filmi projesi “Nalan”da bir rap’çiyi canlandırdı. Dijital platformlarda yayınladığı içeriklerle adını duyuran Sergen Deveci, ilk kez beyaz-perdede boy göstermeye hazırlanıyor. 7 Ocak’ta vizyona girecek “Nalan” filminde Açelya Topaloğlu ile başrolü paylaşan oyuncu, ‘ünlü rap müzik sanatçısı Talat’ rolüne hayat verdi:
7Klip imajı

Klip imajı

Hande Yener, “Olmazsan Olmaz” şarkısında rap’çi Tepki ile düet yaptı. Prodüktörlüğünü Hande Yener’in sevgilisi Misha’nın üstlendiği “Olmazsan Olmaz”, yarın dijital platformlarda olacak. Şarkının klibi 100 kişilik ekiple dört ayrı mekânda çekildi. Hande Yener klip için yeni imajı ve sıra dışı kıyafetleriyle kamera karşısına geçti.
8Alişan’dan sabah programı

Alişan’dan sabah programı

Alişan’ın TRT 1’de yayınlanacak programının detayları belli oldu. “Alişan ile Hayata Gülümse” adlı program, 13 Aralık’tan itibaren hafta içi her gün saat 09.30’da ekranda olacak. Ünlü şarkıcı yayında alanında uzman konukları ve ünlü isimleri ağırlayacak.
9Yüzümü açayım bakın

Yüzümü açayım bakın

Muazzez Ersoy geçtiğimiz gün Etiler’deki bir mekandaydı. Sanatçı, çıkışta fotoğrafını çeken muhabirlere “Çok acıkmıştım, gece atıştırmasına geldim. Döneri çok severim” dedi. Ersoy, “Kimse beni moruk olarak göremeyecek” sözleri hatırlatılınca “Durun bir yüzümü açayım da bakın öyle bir halim var mı?” diyerek maskesini çıkardı. ◊ Sayit DURMAZ
10Yeni yıl pozu

Yeni yıl pozu

Ebru Akel, yaklaşan yeni yılı en fit haliyle selamladı. Bir süredir antrenör eşliğinde pilates yapan Akel, kırmızı-beyaz spor kıyafetiyle verdiği bu pozu Instagram sayfasında “Hello Santa” (Merhaba Noel Baba) notuyla yayınladı.
11Küçük Safiye

Küçük Safiye

Safiye Soyman, popüler bir aplikasyonu kullanarak fotoğrafında kendisini bir çocuğa çevirdi. Sanatçı, iki kareyi yan yana koyarak Instagram’da paylaştı: “Rahmetli Barış Manço’nun dediği gibi; ‘Bir ben var ki benim içimde, benden öte benden ziyade.’ Geçmişten şimdiye bir yolculuk.”
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