Ali Ağaoğlu babası adına cami yaptırdı

Derin okullu oldu Tanınmış iş insanı Burak Hatipoğlu ve eşi Melis Hatipoğlu’nun büyük kızları Derin okullu oldu.Geçen hafta okul öncesi eğitime başlayan 4 yaşındaki Derin’e ilk gününde anne ve babası da eşlik etti. Yüz yüze eğitim 21 Eylül’de başlayacak ama okul öncesi kurumlarda eğitim başladı. Bu kapsamda kızlarını okulda öğretmenine teslim eden Hatipoğlu çifti de Derin’den çok daha heyecanlıydı!