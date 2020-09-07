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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 08:09 | 

Ali Ağaoğlu babası adına cami yaptırdı

Ali Ağaoğlu, 2013 yılında kaybettiği babası Miktat Ağaoğlu’nun adını yaşatmak için Maslak 1453’ün girişine mimarisiyle dikkat çeken bir cami yaptırdı.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu hep lüks otomobilleriyle ya da harcamalarıyla gündeme geliyor ama onu yakından tanıyanlar ne kadar hayırsever olduğunu da belirtiyor.

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“Sağ elin verdiğini, sol el bilmemeli” düsturuyla yaptığı hayırlardan bahsetmeyi sevmiyor Ağaoğlu. Ama bugüne kadar binlerce öğrenciye burs verdiği ve çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla özellikle eşit eğitime ulaşamayan çocuklara yardım eli uzattığı biliniyor. Ağaoğlu, merhum babası Miktat Ağaoğlu adına sessiz sedasız yaptırdığı camiyi de yakında ibadete açacak.

3HER ŞEYİYLE BİZZAT İLGİLENDİ
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HER ŞEYİYLE BİZZAT İLGİLENDİ

2013 yılında kaybettiği babası Miktat Ağaoğlu adına Maslak 1453’ün girişine bir cami yaptıran Ali Ağaoğlu, kendisi de inşaatçı olduğu için caminin yapımıyla birebir ilgilenmiş.Mimarisinden iç dekorasyonuna kadar caminin her ayrıntısı için bizzat proje başına geçen Ağaoğlu, babasının adını yaşatma isteğiyle ortaya muazzam bir eser çıkarmış.

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Maslak bölgesindeki cami eksikliğini göz önüne alarak yapılan cami, 1345 metrekare ve tam 4 bin kişilik. Yapımı 4 yıl süren caminin müştemilatında aynı zamanda kütüphane, konferans salonu ve lojman da yer alıyor.

52 milyon liraya soğuk çay içiyor
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2 milyon liraya soğuk çay içiyor!

Pop müziğin sevilen isimlerinden Mustafa Sandal, bir soğuk çay markasının yeni yüzü oldu. Sandal’ın 1 yıllık anlaşma imzaladığı markaya 2 milyon lira karşılığında “evet” dediğini öğrendim.

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Hit şarkılarıyla her döneme damga vuran, yazdığı şarkı sözleri dillere pelesenk olan Sandal, reklam filminde yeni jenerasyonun sırlarının peşine düşüyor.“Gençlik ne istiyor?” sorusuyla yola çıkan ve yeni neslin zevklerini anlamaya çalışan Sandal, isminden giyimine, müzik tarzından kliplerine yeni imajıyla gençlerin karşısına çıkıyor.

7Yaz İstanbul’da da güzel
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Yaz İstanbul’da da güzel

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ile eşi Ronit Hakko, yeni karavanlarıyla Türkiye içinde kısa bir tatil yapmış ve sonra tekrar işlerinin başına dönmüştü.

Cem Bey geçtiğimiz günlerde yakın dostları Moris Kohen ve Ralf Tezman ile birlikte İstanbul’da havuz keyfi yaptı. Ve “Yaz İstanbul’da da güzel” diyerek dostlarla bir arada olmanın önemine değindi.

8Derin okullu oldu
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Derin okullu oldu

Tanınmış iş insanı Burak Hatipoğlu ve eşi Melis Hatipoğlu’nun büyük kızları Derin okullu oldu.Geçen hafta okul öncesi eğitime başlayan 4 yaşındaki Derin’e ilk gününde anne ve babası da eşlik etti. Yüz yüze eğitim 21 Eylül’de başlayacak ama okul öncesi kurumlarda eğitim başladı. Bu kapsamda kızlarını okulda öğretmenine teslim eden Hatipoğlu çifti de Derin’den çok daha heyecanlıydı!

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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