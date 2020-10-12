Aleyna'dan Kylie Jenner'a: Önce ben giydim Kylie, sorry!

Kylie Jenner, dün bir çekim için objektif karşısına geçti. Bu çekim için de şeftali renginde mini bir elbise giydi.
2
Abone Ol
BOL BOL PAYLAŞIM YAPTI
Ünlü bir firmanın imzasını taşıyan 35 bin TL değerindeki o elbiseyle çekilen pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı Jenner.
3
Abone Ol
ALEYNA TİLKİ'DEN YANIT
İşte bu paylaşımlara Aleyna Tilki'den ilginç bir yanıt geldi. Tilki, Jenner'ın üzerindeki kıyafeti bir yıl önce kendisinin giydiğini belirten bir paylaşım yaptı.
4
Abone Ol
BİR YIL ÖNCE GİYDİ
İşte bu paylaşımlara Aleyna Tilki'den ilginç bir yanıt geldi. Tilki, Jenner'ın üzerindeki kıyafeti bir yıl önce kendisinin giydiğini belirten bir paylaşım yaptı.
5
Abone Ol
'SORRY KYLIE'
Aleyna Tilki "Hahahaha! Önce ber giymiştim Kylie, sorry" yazarak mesajını paylaştı.
6
Abone Ol
KİME DAHA ÇOK YAKIŞTI?
Bu ünlü firmaya ait tasarımın en çok hangisine yakıştığı ise sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazıları, elbisenin uzun etekli versiyonunu giyen Aleyna Tilki'nin üzerinde daha iyi göründüğünü savundu. Bazıları da "Tabii ki Kylie'ye daha çok yakışmış" diyerek görüş bildirdi.
7
Abone Ol
BİR DÜĞÜNDE GİYMİŞTİ
Aleyna Tilki elbiseyi geçen yıl ekim ayında katıldığı bir düğünde giymişti.