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Hürriyet
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Haber Giriş: 12 Ekim 2020 - 11:25 | 

Aleyna'dan Kylie Jenner'a: Önce ben giydim Kylie, sorry!

Müzik dünyasının genç yıldızı Aleyna Tilki'den Kylie Jenner'ın sosyal medya paylaşımına esprili yanıt.

Instagram

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1ÇEKİM İÇİN GİYDİ
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ÇEKİM İÇİN GİYDİ

Kylie Jenner, dün bir çekim için objektif karşısına geçti. Bu çekim için de şeftali renginde mini bir elbise giydi.

2BOL BOL PAYLAŞIM YAPTI
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BOL BOL PAYLAŞIM YAPTI

Ünlü bir firmanın imzasını taşıyan 35 bin TL değerindeki o elbiseyle çekilen pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı Jenner.

3ALEYNA TİLKİDEN YANIT
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ALEYNA TİLKİ'DEN YANIT

İşte bu paylaşımlara Aleyna Tilki'den ilginç bir yanıt geldi. Tilki, Jenner'ın üzerindeki kıyafeti bir yıl önce kendisinin giydiğini belirten bir paylaşım yaptı.

4BİR YIL ÖNCE GİYDİ
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BİR YIL ÖNCE GİYDİ

İşte bu paylaşımlara Aleyna Tilki'den ilginç bir yanıt geldi. Tilki, Jenner'ın üzerindeki kıyafeti bir yıl önce kendisinin giydiğini belirten bir paylaşım yaptı.

5SORRY KYLIE
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'SORRY KYLIE'

Aleyna Tilki "Hahahaha! Önce ber giymiştim Kylie, sorry" yazarak mesajını paylaştı.

6KİME DAHA ÇOK YAKIŞTI
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KİME DAHA ÇOK YAKIŞTI?

Bu ünlü firmaya ait tasarımın en çok hangisine yakıştığı ise sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazıları, elbisenin uzun etekli versiyonunu giyen Aleyna Tilki'nin üzerinde daha iyi göründüğünü savundu. Bazıları da "Tabii ki Kylie'ye daha çok yakışmış" diyerek görüş bildirdi.

7BİR DÜĞÜNDE GİYMİŞTİ
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BİR DÜĞÜNDE GİYMİŞTİ

Aleyna Tilki elbiseyi geçen yıl ekim ayında katıldığı bir düğünde giymişti.

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