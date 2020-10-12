Aleyna'dan Kylie Jenner'a: Önce ben giydim Kylie, sorry!

KİME DAHA ÇOK YAKIŞTI? Bu ünlü firmaya ait tasarımın en çok hangisine yakıştığı ise sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazıları, elbisenin uzun etekli versiyonunu giyen Aleyna Tilki'nin üzerinde daha iyi göründüğünü savundu. Bazıları da "Tabii ki Kylie'ye daha çok yakışmış" diyerek görüş bildirdi.