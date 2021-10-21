Aleyna Tilki'den büyük başarı

Tarkan’ın dönüşü Tarkan, uzun aradan sonra stüdyoya girdi. Ozan Çolakoğlu’yla işbirliği yapan Megastar, müjdeyi sosyal medyadan verdi: “Ozan’ımla kavuştuk sonunda ve çok güzel şeyler oldu. Yakındır sabrın zaferi.” Ünlü yıldız, yeni imajı için de şunları yazdı: “Bu, saçları biraz kısalttırmış halim. Çok daha uzundular. Kıyamadım bir anda kısacık kestirmeye. Çekimlerden önce daha da kestirebilirim. E orası da sürpriz olsun artık.”