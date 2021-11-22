Aleyna Kalaycıoğlu 'Bedelini Ödedim' ile müzik dünyasına adım attı! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?
Ekranların fenomen yarışması Suvivor Türkiye ile ismini duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, "Bedelini Ödedim" adlı şarkıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Oğuzhan Koç imzalı şarkının yapımcılığını Berkay üstlenirken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun seslendirdiği bu slow şarkı çok ses getirdi. Peki Survivor Aleyna kimdir? İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun şarkısı ve hakkında merak edilenler...
Survivor 2021 yarışmasında da söylediği şarkılarla çok beğenilen Aleyna Kalaycıoğlu, beklenmeyen bir şarkıyla müzik sektörüne giriş yaptı. Şarkının yapımcılığını ünlü popçu Berkay üstlenirken, tanışma hikayesini 2. Sayfa programında anlatan Kalaycıoğlu, Survivor finalinde tanıştıklarını ve sesini çok beğendiğini açıkladı. Kalaycıoğlu programında canlı canlı şarkılar seslendirerek sesine güvendiğini gösterdi ve izleyicilerden tam not aldı.
BİR OĞUZHAN KOÇ ŞARKISI "BEDELİNİ ÖDEDİM"
Sevilen şarkıcı Oğuzhan Koç imzalı bir şarkı olan 'Bedelini Ödedim' ile müzik sektörüne giriş yapan Aleyna Kalaycıoğlu, "Şarkıyı ilk dinlediğim andan itibaren çok sevdim ve severek okudum. Hayalimde olan bir şeydi ve Survivor'ın bana açtığı güzel bir kapı oldu. Benden yabancı bir şarkı seslendirmemi bekliyorlardı, bu şarkıyla herkesi şaşırttığımı düşünüyorum" dedi.
ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa’da doğdu. Annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılan ve o zamana kadar Yalova’da yaşayan Aleyna Kalaycıoğlu, sonrasında annesiyle ve kardeşiyle İstanbul’a taşınmış. Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul’da lise eğitimi sonrasında aldığı dil eğitimi sonrasında ABD’de Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.
ABD'deki öğrenimi hala devam eden Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021 yarışmasına katıldı ve dikkat çeken isimlerden oldu. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.
ABD'deki öğrenimi hala devam eden Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021 yarışmasına katıldı ve dikkat çeken isimlerden oldu. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.