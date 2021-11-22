Aleyna Kalaycıoğlu 'Bedelini Ödedim' ile müzik dünyasına adım attı! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?

BİR OĞUZHAN KOÇ ŞARKISI "BEDELİNİ ÖDEDİM"

Sevilen şarkıcı Oğuzhan Koç imzalı bir şarkı olan 'Bedelini Ödedim' ile müzik sektörüne giriş yapan Aleyna Kalaycıoğlu, "Şarkıyı ilk dinlediğim andan itibaren çok sevdim ve severek okudum. Hayalimde olan bir şeydi ve Survivor'ın bana açtığı güzel bir kapı oldu. Benden yabancı bir şarkı seslendirmemi bekliyorlardı, bu şarkıyla herkesi şaşırttığımı düşünüyorum" dedi.