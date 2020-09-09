Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili son gelişmeler: Aleyna Çakır öldürüldü mü? Ümit Can Uygun hakkında iddialar
Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır olayı Müge Anlı'ya konu oldu. Aleyna Çakır’ın ölümüne intihar süsü verilmiş olabileceğine dikkat çekiliyor. Aleyna Çakır’ın yaşadıklarına tanık olanlar Müge Anlı programına bağlanarak ardı ardına açıklamalarda bulundu. Bağlananların ortak açıklaması ise Ümit Can Uygun’a yönelik şüpheleri arttı. İntihar ettiği öne sürülen Aleyna Çakır’ın, erkek arkadaşı Ümit Can Uygun tarafından dövülerek bayıltıldığına ilişkin video, sosyal medyada paylaşılmış ve tepkilere neden olmuştu.
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Aleyna Çakır’ın ölmeden iki ay önce erkek arkadaşı tarafından dövülüp internette canlı yayın yapıldığının polis tarafından tespit edilmesiyle soruşturmanın yeniden başlatıldığı açıklandı. Sema’nın tırnaklarında erkeğe ait olduğu belirlenen DNA bulunduğu söylendi. İsmini vermek isteyen bir seyirci yayına başlanarak olayla ilgili tanık olduklarını aktardı. Gece 23.000 civarı sokakta bir araba durduğunu aracın içinden Aleyna ve sevgilisinin indiğini Aleyna’nın ve sevgilisinin alkollü olduğu ve bağrıştıklarını gördüğünü bunun ölmeden bir gece önce olduğunu söyledi. Sevgilisinin Aleyna’nın ağzını kapatmaya çalıştığını sözlerine ekledi. Ardından canlı yayına Aleyna’nın yakın arkadaşı bağlandı. Beraber çalıştıklarını Aleyna’nın sevgilisi Ümit Can’ı çok iyi tanıdığını daha önce de birçok kez darp ettiğini ve bunu herkesin bildiğini söyledi. Ümit Can tarafından tehdit edilen Aleyna’nın kaç defa yardım istediğini ancak kimsenin yardımcı olmadığını aktardır.
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ALEYNA ÇAKIR OLAYININ DETAYLARI
Aleyna Çakır adını kullanan Sema Esen, 3 Haziran’da Ankara Keçiören’deki evinin salonunda yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı bulunmuştu. Genç kızı, cansız bedenini bulan erkek arkadaşı Ümit U.'nun 17 Nisan günü bayıltasıya kadar dövdüğü ve bu anları da Instagram'dan canlı yayınla paylaştığı ortaya çıktı.
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Sema Esen’in cesedini evde bulan sevgilisi Ümitcan Uygun polis sorgusunda “Aleyna 1 yıldır kız arkadaşım. Olaydan birgün önce 2 Haziran’da akşam 20.00’de evinde yemek yedik. Sonra S.E. isimli bir arkadaşımızla kafeye uğrayıp, bir kokoreççide yemek yedik. Yemekten sonra S.E. ile Aleyna’yı evine bıraktık. Kapıdan vedalaştım, içeri girmedim. S.E. ile başka bir arkadaşıma gittik ve kalabalık bir erkek arkadaş grubu ile alkol aldık. Aleyna, bu arkadaşım ile görüşmemi istemiyordu, tartıştık. WhatsApp üzerinden gönderdiği mesajlarda intihar edeceğini ima etti. Ancak alkollü olmam ve ihtimal vermediğim için ciddiye almadım. Sabah mesajlarını okudum. Telefonla aradım, cevap alamadım. Kapıyı da açmayınca çilingir çağırdım. Eve girdiğimde salonda yatıyordu, 112’yi aradım” dedi.
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ADLİ TIP RAPORU TERSİNİ SÖYLÜYOR
Ümitcan Uygun “Son görüştüğümüz gece ben içeri girmedim. Kapıdan vedalaşıp ayrıldım” dese de Adli Tıp raporuna göre Sema Esen, ölmeden önce bir erkekle cinsel ilişkide bulundu. Rapora göre genç kadının tırnaklarında deri örnekleri de bulundu. Ancak Sema Esen’in kendi rızasıyla cinsel ilişkiye mi girdiği, yoksa tecavüze mi uğradığı belirlenemediğinden İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda inceleme yapılmasına karar verildi.