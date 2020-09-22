Aleyna Çakır olayında son durum… Müge Anlı’dan Aleyna Çakır dosyasıyla ilgili açıklama

"Aleyna ile ilgili konuşan herkes korkuyla köşelerine sindi. Adli Tıp Kurumundan gelecek raporu bekleyerek onları evlerine uğurlayacaktık. Ama hafta sonu Aleyna Çakır’ın ardından hayata şüpheli bir şekilde gözlerini yuman Gülay Uygun ile ilgili de çok sayıda ihbar geldi. Ölüm başka bir şey allah rahmet eylesin. Ben idama karşıyım, insanların cezalarını çekmesi taraftarayım. Ben insanların adalet karşısında hesap vermesi taraftarayım. Beni tanıyanlar ne kadar üzüldüğünü bilir. Keşke hayatta olsaydı, ben de bu iddiaları hanım efendiyi buraya davet edip sorabilseydim, karşılığını alabilseydim. Ölmüş birinin arkasından bu iddiaları yayınlamak da bana doğru gelmiyor. Şu anda Gülay Uygun’un ölümündeki sır perdesini merak ediyorum. "