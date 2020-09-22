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Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 15:34 | 

Aleyna Çakır olayında son durum… Müge Anlı’dan Aleyna Çakır dosyasıyla ilgili açıklama

Aleyna Çakır’ ismini kullanan Sema Esen’in (21) ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun, boş bir arazide ölü bulundu. Yaşanan gelişme ardından Uygun ailesi Müge Anlı’da konuşulan iddiaları gündeme getirmişti. Aleyna Çakır’ın ölümü gibi Gülay Uygun’un da ölümünü şüpheli bulan Müge Anlı, hakkındaki iddialara yanıt verdi ve Aleyna Çakır dosyasıyla ilgili son durumu açıkladı. İşte Müge Anlı’nın açıklamaları…

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"Aleyna ile ilgili konuşan herkes korkuyla köşelerine sindi. Adli Tıp Kurumundan gelecek raporu bekleyerek onları evlerine uğurlayacaktık. Ama hafta sonu Aleyna Çakır’ın ardından hayata şüpheli bir şekilde gözlerini yuman Gülay Uygun ile ilgili de çok sayıda ihbar geldi. Ölüm başka bir şey allah rahmet eylesin. Ben idama karşıyım, insanların cezalarını çekmesi taraftarayım. Ben insanların adalet karşısında hesap vermesi taraftarayım. Beni tanıyanlar ne kadar üzüldüğünü bilir. Keşke hayatta olsaydı, ben de bu iddiaları hanım efendiyi buraya davet edip sorabilseydim, karşılığını alabilseydim. Ölmüş birinin arkasından bu iddiaları yayınlamak da bana doğru gelmiyor. Şu anda Gülay Uygun’un ölümündeki sır perdesini merak ediyorum. "

2Savaşta bile insanlar birbirlerine acısını yaşama süresi tanır
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Savaşta bile insanlar birbirlerine acısını yaşama süresi tanır

“Savaşta bile insanlar birbirlerine acısını yaşama süresi tanır. Şu an olay çok taze. Biz bir bu kadar daha tanık bulamayız. Ben adalete inanıyorum. Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapora inanıyorum. Gerçek ortaya çıkacak. Keşke Ümit annesi ölmeden önce ben Aleyna’nın intihar edeceğine inanmıyorum deseydi. Keşke anne-babanın yanında dursaydı. Gerçeklerin er ya da gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. Ben biraz daha bekleme taraftarayım. Sağduyulu insanların bize Gülay Hanım’ın ölümüyle ilgili bilgi vereceğine inanıyorum.”

3ALEYNA ÇAKIR OLAYININ DETAYLARI
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ALEYNA ÇAKIR OLAYININ DETAYLARI

Aleyna Çakır, geçen 3 Haziran’da Keçiören ilçesindeki evde ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun’un, daha önce Çakır’a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Aleyna Çakır’ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun’u sorumlu tutarken, Uygun’un annesi Gülay Uygun, 17 Eylül akşamı, Ankara Keçiören’de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede el yazısıyla yazılmış intihar notu bulundu. Savcılığın yaptığı ilk incelemede kadının başının sağ tarafından vurulduğu tespit edildi.

4ÇAKIRIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ HTS KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ
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ÇAKIRIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ HTS KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Aleyna Çakırın ölümüyle ilgili soruşturmada ise savcının olay günü Ümitcan Uygun’un evde olup olmadığını tespit etmek için istediği HTS kaydı dosyaya girdi. Savcılığın, kayıtları emniyete göndererek kayıtlarla ilgili detaylı bir rapor istediği öğrenildi. Çakır’ın ölümüne ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan istenilen ayrıntılı raporun ise gelmesi bekleniyor.

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