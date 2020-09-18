Aleyna Çakır olayında son dakika: Sevgilisi Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Çakır intihar mı etti, öldürüldü mü?
Ankara'daki evinde 3 Haziran'da ölü bulunan Aleyna Çakır'a daha önce şiddet uygulayan ve Çakır'ın ailesi tarafından 'cinayetle' suçlanan Ümitcan Uygun'un annesi dağlık alanda ölü bulundu. Bu gelişme ardından Aleyna Çakır olayındaki iddialar bir kez daha gündeme geldi. Müge Anlı programına bağlanan bir kişi çocuk eğitmenliği yapan Ümitcan Uygun'un annesi için 'Yurtta çalışan Ümit'in annesinin kızları gece yaşamına yönlendirdiğini duydum.' açıklamasında bulunmuştu. Peki, Ümit Can Uygun'un annesi intihar mı etti, öldürüldü mü?
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Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin olayda son dakika gelişme yaşandı. Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun dağlık alanda ölü bulundu. Son dakika haberine göre Ankara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.
Ümitcan Uygun'un öğretmen olan annesi Gülay Uygun, sabah saatlerinde bir akrabasının evine gittiğini belirterek dışarı çıktı. Gülay Uygun'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ve Uygun'un yakınları, kayıp öğretmeni aramaya başladı. Gülay Uygun, yakınları tarafından bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu.
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Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülay Uygun'un öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi.
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Annesinin hayatını kaybettiği yerde Ümitcan Uygun, babası ve avukatları kameralara konuşarak, Gülay Uygun'un ardında bir not bırakarak intihar ettiğini söyledi.
Avukat Çağatay Cengiz de Müge Anlı'nın programında dile getirilen iddiaları hatırlatarak "Gülay Uygun sabah saatlerinde bana 'Bu iftirayı nasıl kaldıracağım' diye mesaj attı. Akşam saatinde cansız bedeniyle karşılaştık" dedi.
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ÜMİT CAN UYGUN'UN ANNESİYLE İLGİLİ AKIL ALMAZ İDDİA
Canlı yayına bağlanan bir görgü tanığının iddiası ise şoke etkisi yarattı. Bağlanan kişi Ümit Can Uygun'un annesinin çocuk eğitimeni olduğunu belirtti ve "Yurtta çalışan Ümit'in annesinin kızları gece yaşamına yönlendirdiğini duydum." açıklamasında bulundu. Bu açıklama ardında çok fazla iddia bulunduğunu ve söylenti olduğunu belirten Müge Anlı, "Ama madem çocuk eğitmenisiniz, keşke biraz kendi çocuğunuzu da eğitseydiniz." diye seslendi. Bu gelişme ardından Müge Anlı, 17 Eylül tarihinde yapılan yayında son dakika gelişmesini paylaştı. Kendilerine gelen görüntülerin ve görgü tanıklarının ifadelerinin ihbar olarak değerlendirildiğini söyleyen Müge Anlı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çalışma başlattığını duyurdu.
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Yaşanan gelişmeler ardından savcı programda konuşan tanıkların ifadesine başvurmaya karar verdi ve şüphelilerle ilgili HTS kayıtları savcılığa ulaştı. Soruşturmanın avukatı Tuğçe Hanım, Ümit Can Uygun'un Aleyna'yı öldürmüş olmasa dahi ceza alabileceğinin altını çizdi.
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Öte yandan Ümit Can Uygun'un eski sevgilisi Müge Anlı programına bağlandı. Ümit Can Uygun'la sosyal medyadan tanıştığını belirten eski sevgili, kendisini de çalıştırmak istediğini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit edildiğini, ailesiyle şehir değiştirerek kurtulduğunu söyledi.
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ALEYNA ÇAKIR OLAYININ DETAYLARI
Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’in ölümü ile ilgili dosyayı programına taşıdı.Programa katılan genç kızın ailesi, kızlarına şiddet uygularken çektiği görüntüleri sosyal medyaya paylaşan sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu.
Müge Anlı'nın programına katılan aile, 8 Eylül Salı günü, Esen'ın 30 Haziran'da Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan otopsi raporunun sonuçlarını duyurdu. İki aydan uzun süre sonra ortaya çıkan rapora göre, intihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın tırnaklarında erkek DNA'sı çıktı. Vajinal sürüntü örneğinde de en az birisi erkek genotipe sahip, birden fazla şahsa ait olabilecek karışım DNA profili tespit edildiği belirtildi.
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GÖRGÜ TANIKLARININ ÜMİT CAN UYGUN İLE İLGİLİ İFADELERİ
İsmini vermek isteyen bir seyirci yayına başlanarak olayla ilgili tanık olduklarını aktardı. Gece 23.000 civarı sokakta bir araba durduğunu aracın içinden Aleyna ve sevgilisinin indiğini Aleyna’nın ve sevgilisinin alkollü olduğu ve bağrıştıklarını gördüğünü bunun ölmeden bir gece önce olduğunu söyledi. Sevgilisinin Aleyna’nın ağzını kapatmaya çalıştığını sözlerine ekledi.
Ardından canlı yayına Aleyna’nın yakın arkadaşı bağlandı. Beraber çalıştıklarını Aleyna’nın sevgilisi Ümit Can’ı çok iyi tanıdığını daha önce de birçok kez darp ettiğini ve bunu herkesin bildiğini söyledi. Ümit Can tarafından tehdit edilen Aleyna’nın defalarca yardım istediğini belirtti.
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Yayına bağlanan eski komşu ise Aleyna’nın evinden çok sesler geldiğini genç kızın çok dayak yediğini gördüğünü ve Ümit Can’ın kendisini de öldürmekle suçladığını hatta telefonla kendisini de tehdit ettiğini, Aleyna ile görüşmesini yasakladığını ve bir daha telefonlarını bile engellediğini ifade etti.
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Müge Anlı canlı yayında kendisine gelen tehditi açıkladı
Müge Anlı canlı yayında kendisinin ve ekibinin Ümit Can Uygun tarafından tehdit edildiğini açıkladı.Müge Anlı kendisine yönelen tehdidi ‘’Programda konuşan herkesi tehdit ediyormuşsun, programa nasıl silah sokabilirim diye konuşmalarından bahsediyorlar.’’ cümleleriyle açıkladı. Müge Anlı kendisini tehdit eden Ümit Can Uygun’a ‘’Yanıl da gel, buyur gel. Gelsene, kadın parası yiyip tehdit edine kimse pabuç bırakmaz.’’ karşılığını verdi.