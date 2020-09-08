Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili sır perdesi - Aleyna Çakır kimdir? Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun hakkında bilgiler

Sema Esen’in cesedini evde bulan sevgilisi Ümitcan Uygun polis sorgusunda “Aleyna 1 yıldır kız arkadaşım. Olaydan birgün önce 2 Haziran’da akşam 20.00’de evinde yemek yedik. Sonra S.E. isimli bir arkadaşımızla kafeye uğrayıp, bir kokoreççide yemek yedik. Yemekten sonra S.E. ile Aleyna’yı evine bıraktık. Kapıdan vedalaştım, içeri girmedim. S.E. ile başka bir arkadaşıma gittik ve kalabalık bir erkek arkadaş grubu ile alkol aldık. Aleyna, bu arkadaşım ile görüşmemi istemiyordu, tartıştık. WhatsApp üzerinden gönderdiği mesajlarda intihar edeceğini ima etti. Ancak alkollü olmam ve ihtimal vermediğim için ciddiye almadım. Sabah mesajlarını okudum. Telefonla aradım, cevap alamadım. Kapıyı da açmayınca çilingir çağırdım. Eve girdiğimde salonda yatıyordu, 112’yi aradım” dedi.