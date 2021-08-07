Alevlerle 220 saatlik savaşın kahramanları! '1 ağaç, 1 can kurtarmak için elimizden geleni yaptık'

'1 AĞACI KURTARMAK BİZİM İÇİN MUTLULUK' Yangına müdahale için Isparta'dan gelen Servet Ünal, “Ben 3 gündür buradayım. Diğer arkadaşlarım daha önce buraya gelmişlerdi. Yoruldukları için onları dinlendirmek için biz geldik. Yoğun bir şekilde mücadele verdik. Uyku durumumuz 3 günde en fazla 1,5 saat oldu." dedi.