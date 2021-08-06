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Süleyman EKİN- Bülent TATOĞULLARI- DHA
Haber Giriş: 06 Ağustos 2021 - 14:20 | 

Alevlerin arasında ağlatan anons! O anları anlattı

Manavgat'taki yangın 10. gününde devam ediyor. Yangına müdahale eden bir arazöz ekibinin yükselen alevlerin arasında yaşadıkları zor anların yansıdığı telsiz konuşmalarında, bir işçinin son dakikaya kadar bölgeden ayrılmayacaklarını söylemesi, duygulu anlar yaşanmasına sebep olmuştu. Antalya'daki Duacı Yangın Merkezi'nde görevli Özgür Şimşek (42) o anları anlatırken, 'Allah kimseye yaşatmasın. Düşmanıma bile göstermesin. Ben bu arabanın, bu kurumun ekmeğini yiyiyorum. Kılıcımı da son damlasına kadar sallarım. Biz söyle büyüdük, böyle yetiştik. Böyle biliriz" dedi.' ifadelerini kullandı.

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