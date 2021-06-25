Alev Aydın'ın sevgilisi Halsey (şarkıcı) kimdir, nereli?
Türk sevgilisi Alev Aydın'dan hamile olan ünlü şarkıcı Halsey, hiç tanımadığı kayınvalidesini ziyaret ettiği anları Instagram hesabından paylaştı. 26 yaşındaki Halsey, Türk sevgilisi, senaryo yazarı Alev Aydın'dan bir bebek beklediğini bir Instagram paylaşımıyla duyurmuştu. Peki, Alev Aydın'ın sevgilisi Halsey (şarkıcı) kimdir, nereli?
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Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Halsey 29 Eylül 1994 tarihinde dünyaya geldi. Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olmasına rağmen sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü yer olan eyaletinde ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanır.
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Müzik dünyasında gerçek adı yerine Halsey'i kullanan ünlü şarkıcı, 18 yaşındayken maddi zorluklarla karşılaştı ve müzik onun için para kazanmanın bir yolu oldu. Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelen Halsey, yaptırdığı DNA testinde de yüzde 11 Türk çıktığını duyurmuştu.
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Halsey, bunun ardından bir yandan Türkçe öğrenmeye bir yandan da baklava yapmaya çalıştığını da sosyal medyadan ilan etmişti. Halsey, anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenli.
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Halsey, son olarak sevgilisi Alev Aydın ile yaptığı mezarlık ziyaretiyle gündem oldu. Aydın, başına bir baş örtüsü örten ve mezar taşının yanında yere oturan sevgilisi Halsey'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.