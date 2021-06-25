Alev Aydın'ın sevgilisi Halsey (şarkıcı) kimdir, nereli?

Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Halsey 29 Eylül 1994 tarihinde dünyaya geldi. Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olmasına rağmen sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü yer olan eyaletinde ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanır.