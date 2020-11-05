Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev'in çekildiği ilçeler
Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve usta oyuncu Zuhal Olcay’ın da başrollerinde yer aldığı Alev Alev , tanıtımlarıyla bir süredir gündemdeydi. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Alev Alev, özellikle yangın sahnesiyle merak uyanırdı. Ardında dev bir prodüksiyonun olduğu yangın sahnesinin dikkat çektiği tanıtım, sosyal medyada da konuşulmuştu. Peki, Alev Alev dizisi nerede çekiliyor?
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Ay Yapım imzalı, ilk bölümüyle 5 Kasım Perşembe akşamı Show TV’de izleyiciyle buluşmaya gün sayan ‘Alev Alev’in ilk bölümündeki yangın sahnesi, dizi tarihinin unutulmaz anlarına adını yazdıracak. Cemre (Demet Evgar), Çiçek (Hazar Ergüçlü) ve Rüya (Dilan Çiçek Deniz) başta olmak üzere herkesin yaşamlarını sıfır noktasına çekecek ve kaderini değiştirecek yangının perde arkasında görkemli bir prodüksiyon yer alıyor.
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ALEV ALEV DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Alev Alev dizisi İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleşiyor. Tanıtım çekimleri İstanbul Şile’de bulunan meşhur Ağlayankaya plajında gerçekleştirilen Alev Alev dizisinin ev sahneleri Büyükçekmece’deki Alkent ‘ten görüntüler içeriyor.
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Ayrıca Beykoz ayakkabı fabrikasında dizi setleri için kurulan platoda da çekimler yapıldı. Dizide Ağlayankaya plajı ve Yedikule mahalleleri geçmektedir.
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YANGIN SAHNESİ İÇİN ÖZEL HAZIRLIK
Boş bir kum fabrikasının gerçek bir sarnıca dönüştürüldüğü yangın sahnesinin çekimleri 10 gün sürerken, toplam hazırlık ise tam 2 ayda gerçekleştirildi. Perde gibi en ince detayların bile sanat ekibinin hummalı çalışmasıyla özel olarak hazırlandığı sahne için kostüm ekibi kullanılan her kostümün pek çok yedeğini yaptı. Bazı günler kamera arkası ekiple birlikte toplam 400 kişinin çalıştığı sahne için yangın uzmanı, itfaiye ve de bir hastanenin yanık ünitesinde görev alan doktorlardan derinlemesine bilgi alındı.