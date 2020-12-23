Paylaşımına yorum yağdı: Orada koronavirüs yok galiba!

HEM TATİL HEM İŞ Bütün bir yazı ve sonbaharı, denize girip güneşlenerek zaman zaman da plaj voleybolu oynayarak geçiren ünlü model bir süredir de başka bir ülkede yine denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Üstelik bir yandan da çalışıyor.