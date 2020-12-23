Paylaşımına yorum yağdı: Orada koronavirüs yok galiba!
Milyonlarca kişinin hayatını etkileyen koronavirüs salgını belli ki top modeli o kadar de etkilemedi.
Backgrid USA, Instagram
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HEM TATİL HEM İŞ
Bütün bir yazı ve sonbaharı, denize girip güneşlenerek zaman zaman da plaj voleybolu oynayarak geçiren ünlü model bir süredir de başka bir ülkede yine denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Üstelik bir yandan da çalışıyor.
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ABD'DEN BREZİLYA'YA GİTTİ
Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, bir süredir ülkesinde bir yandan çalışırken bir yandan da tatil yapıyor.
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DOĞA HARİKASI KUMSALLARDA
39 yaşındaki iki çocuk annesi Alessandra Ambrosio, şu sıralar Brezilya'nın en güzel kumsallarında geçiriyor vaktinin büyük çoğunu.
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KOLEKSİYONUNUN TANITIMI İÇİN
Kendi bikini koleksiyonunu tasarlayan Ambrosio, bunun reklam filmlerinin çekimi için de Brezilya'yı seçti. Çalışmalar sırasında çekilen bazı görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaşıyor Ambrosio.
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ORADA KORONA YOK MU?
Onun bu paylaşımlarına da takipçilerinden yorum yağıyor. Model arkadaşlarıyla birlikte çekilen pozlarını Instagram sayfasında paylaşan Ambrosio'ya dünyanın farklı yerlerinden "Brezilya'da koronavirüs yok mu?" yorumları geldi.
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BÜTÜN YAZI KUMSALLARDA GEÇİRDİ
Ambrosio, belki de bu salgından en az etkilenen ünlülerden biri. Yaz aylarında kızı Anja'nın doğum gününü kutlamak için bütün ailesini Maldivler tatiline götüren model, dönüşte de yaşadığı Miami'nin plajlarını hemen hemen her gün ziyaret etti.
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İKİ YILLIK İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ, YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI
Uzun süre nişanlı kaldığı Jamie Mazur'dan iki çocuk sahibi olan Alessandra Ambrosio, ondan ayrıldı. Yaklaşık iki yıldır da Nicolo Oddi ile birlikte.
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DÜNYANIN EN ÜNLÜ MELEKLERİNDEN
Adını Victoria's Secret modeli olarak duyuran Ambrosio, oradan ayrıldıktan sonra kariyerine kendi başına devam etti. Son olarak da kendi tasarımlarından oluşan bir bikini ve plaj giyimi koleksiyonu tasarladı.