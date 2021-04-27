ALES yapılacak mı, ertelendi mi? ÖSYM sınavları için açıklama

ALES sınavıyla ilgili sorulara yanıt İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği tam kapanma genelgesiyle geldi. Yayınlanan genelgeye göre, ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan ve ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri kısıtlamadan muaf olacak.