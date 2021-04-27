ALES yapılacak mı, ertelendi mi? ÖSYM sınavları için açıklama
Sınavlara erteleme kararı ardından gözler tarihi yaklaşan ALES sınavına çevrildi. Adaylar, ÖSYM’nin yapacağı sınavların tam kapanma döneme gelmesinden dolayı ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. ÖSYM'nin paylaştığı takvime göre, ALES sınavı bu yıl 2 Mayıs tarihinde yapılacaktı. Peki, ALES sınavı iptal edildi mi, yapılacak mı? İşte ÖSYM bünyesindeki sınavlar için yapılan açıklama...
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ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES/1 sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı ancak tam kapanma kararı ardından sınavın akıbeti merak konusu oldu. Tam kapanma süreci 29 Nisan Perşembe günü başlayacak ve 17 Mayıs'a kadar devam edecek, ALES/1 ise 2 Mayıs'ta gerçekleşecek. Peki, tam kapanma süreci içerisinde yer alan ALES/1 için alınan karar ne, sınav gerçekleşecek mi?
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ALES sınavıyla ilgili sorulara yanıt İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği tam kapanma genelgesiyle geldi. Yayınlanan genelgeye göre, ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan ve ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri kısıtlamadan muaf olacak.
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ALES SAAT KAÇTA?
ALES/1 2021 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adayların saat 10.00'da sınav binalarında olmaları gerekiyor.
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5 YIL GEÇERLİ OLACAK
27.09.2017 tarihli ve 30193 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde-2/ Geçici Madde-6/1 “Bu maddenin yayım tarihinden önce yapılan ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir”’ hükmü uyarınca Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarında yeni kayıtlar ile kayıt yenilemelerinde ALES geçerlilik süreleri ALES sonuç açıklanma tarihi 27.09.2017-öncesi ile 27.09.2017-sonrası için 5 (Beş) yıl geçerli olacak.