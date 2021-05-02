ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ALES soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte 2021 ALES sonuçları için açıklanan tarih

ALES SORU YORUMLARI 2020 Ales 2'ye göre daha basitti.



Ya cok kolaydi ya da ben yanlis yaptim #ales2021



Türkçe sonrası matematiğe geçmişimdir

#ales2021Pandemide herkes evde çok ders çalışmıştır diye düşünerek mi bu kadar zor sordunuz?



Toprak sorusunda Toprak olmak istemişimdir #ales2021



hayatımda girdiğim en zor sınavdın #ales2021



Bugün bana yaşatılan şeyin "toksik olumluluk" olduğunu öğrendim. Teşekkürler #ales2021Kemal, Levent ve Melek setlerde sürünün inşallah, başrol olamazsınız inşallah #ales2021