ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ALES soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte 2021 ALES sonuçları için açıklanan tarih
ALES soruları ve cevapları, 2 Mayıs tarihli sınavın hemen ardından gündeme geldi. 2021 ALES/1 sınavı bugün gerçekleştirildi. 150 dakika süren sınavdan sonra ALES soruları ile cevap anahtarı merak konusu oldu. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ALES soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte 2021 ALES sonuçları için açıklanan tarih
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Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), bugün gerçekleşti. Saat 10.15'te başlayan ALES saat 12.45'te sona erdi. ALES'te hazırlık sürecini geride bırakan adaylar, sonuçlar öncesinde ALES soru-cevaplarının yayınlanmasını bekliyor.
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Daha önceki sınavlar kaynak alındığında ALES soru ve cevaplarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
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ALES SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI MI?
2021 Sınav takvimiyle ALES sonuçları için tarih verildi. Takvime göre ALES sonuçları mayıs ayının son günlerinde duyurulacak. 2 Mayıs tarihli ALES sonuçları, 27 Mayıs tarihinde açıklanacak.
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ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ALES sonuçları belirtilen tarihte AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden erişime açılacak. Adaylar kişisel bilgileriyle, ALES sonuçlarını görüntüleyebilecek.
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ALES SORU YORUMLARI
2020 Ales 2'ye göre daha basitti.
Ya cok kolaydi ya da ben yanlis yaptim #ales2021
Türkçe sonrası matematiğe geçmişimdir #ales2021Pandemide herkes evde çok ders çalışmıştır diye düşünerek mi bu kadar zor sordunuz?
Toprak sorusunda Toprak olmak istemişimdir #ales2021
hayatımda girdiğim en zor sınavdın #ales2021
Bugün bana yaşatılan şeyin "toksik olumluluk" olduğunu öğrendim. Teşekkürler #ales2021Kemal, Levent ve Melek setlerde sürünün inşallah, başrol olamazsınız inşallah #ales2021