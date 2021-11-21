ALES/3 soruları ve cevapları yayımlandı! ALES/3 soru ve cevapları ÖSYM'de..
ALES soru ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) 81 ildeki 90 merkezde yapıldı. 21 Kasım tarihinde gerçekleşen sınavın ardından ALES/3 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle ALES cevap anahtarına erişebilecekler. İşte, 2021 ALES soruları ve cevapları PDF indirme ekranı ve sınavla ilgili detaylar.
ALES soruları ve cevapları için sınavdan çıkan adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. ÖSYM'nin tamamladığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ardından gözler ALES soruları ve cevapları aşamasına çevrildi. Akademik kariyer yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı ALES'in soruları ve cevapları, ÖSYM tarafından erişime açıldı.
21 Kasım 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Kasım 2021 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Kasım 2021 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.