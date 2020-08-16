ALES soruları ve cevapları 2020 ne zaman yayımlanır? Gözler ALES soruları ve cevap anahtarında
ALES soruları ve cevapları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı merkezi olarak yapılıyor. 16 Ağustos'ta düzenlenen ALES'e giren adaylar sorulara ve cevaplara yoğun ilgi gösteriyorlar. Adaylar sonuçlar açıklanmadan önce tahmini puanlarını hesaplamak için cevap anahtarına yoğun ilgi gösteriyorlar. 294 bin 101 adayın başvurduğu ALES'te sonuçlar eylül ayında açıklanacak. İşte ALES soruları ve cevapları ile ilgili detaylar...
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ALES soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 16 Ağustos’ta düzenlenen ALES saat 10:15’te başladı. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Sınava giren adaylar her yıl sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplıyorlar. ALES sonuçları bu yıl 7 Eylül’de erişime açılacak. Sorular ve cevaplar yayımlanır yayımlanmaz https://ais.osym.gov.tr adresinden görüntülenebilecek. İşte detaylar…
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ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ALES soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl 5 Mayıs’ta uygulanan sınavın soruları ve cevapları 7 Mayıs’ta yayımlanmıştı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 07 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebildiler.
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SONUÇLAR İÇİN TARİH BELLİ OLDU
ALES sonuçları 7 Eylül tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.