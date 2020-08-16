ALES soruları ve cevapları 2020 ne zaman yayımlanır? Gözler ALES soruları ve cevap anahtarında

ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? ALES soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl 5 Mayıs’ta uygulanan sınavın soruları ve cevapları 7 Mayıs’ta yayımlanmıştı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 07 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebildiler.