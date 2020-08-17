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Hürriyet
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Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 12:27,

ALES soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? ÖSYM'den açıklama bekleniyor!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 16 Ağustos'ta uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) katılım sağlayan adaylar, şimdi soruların ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Akademik kariyerleri için katılım sağladıkları ALES'ten alacakları puanları merak eden lisans mezunları, ÖSYM'den gelecek haberleri bekliyor. Peki, ALES soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

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Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların eğitim kariyerlerine devam etmek için katılım sağladığı 2020- ALES/1'e yaklaşık 294 bin kişi başvuru yapmıştı. Sınavın tamamlanmasının ardından cevap anahtarı gündem oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2PUANLAR 5 YIL GEÇERLİ
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PUANLAR 5 YIL GEÇERLİ

2020-ALES/1'ten alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

3PUAN NASIL HESAPLANACAK
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PUAN NASIL HESAPLANACAK?

2020-ALES/1'de her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar( SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

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2020-ALES/1 sonuçları ÖSYM tarafından 7 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

5ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR
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ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ALES soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl 5 Mayıs’ta uygulanan sınavın soruları ve cevapları 7 Mayıs’ta yayımlanmıştı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 07 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebildiler.

Konuya dair ayrıntılar belli dolukça haberimizde yer vereceğiz.

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