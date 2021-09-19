ALES soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? ÖSYM ALES sonuçları ne zaman açıklanır?

ALES soruları ve cevapları, sınava katılım gösteren birçok vatandaşın sorguladığı konu olmaya devam ediyor. Akademik kariyer yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı ALES'in soruları ve cevapları, ÖSYM tarafından hafta içi erişime açılacak. ALES sonuçları ise ekim ayı içerisinde adaylar tarafından sorgulanabilecek. Peki, ALES sonuçları tam olarak hangi gün açıklanacak? İşte sorular ve cevaplar hakkında bazı bilgiler