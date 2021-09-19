ALES soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? ÖSYM ALES sonuçları ne zaman açıklanır?
ALES soruları ve cevapları için sınavdan çıkan adayların heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM'nin tamamladığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ardından gözler ALES soruları ve cevapları aşamasına çevrildi. ALES sonuçları ve sınavın soruları konusunda sorgulamalarını gerçekleştiren adaylar, araştırmalarına başladı. Peki, akademik kariyer hedefleyen vatandaşların sorguladığı ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'den alınan bilgilere göre ALES soruları ve cevapları ile birlikte sonuçların yayımlanacağı gün bilgisi
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ALES soruları ve cevapları, sınava katılım gösteren birçok vatandaşın sorguladığı konu olmaya devam ediyor. Akademik kariyer yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı ALES'in soruları ve cevapları, ÖSYM tarafından hafta içi erişime açılacak. ALES sonuçları ise ekim ayı içerisinde adaylar tarafından sorgulanabilecek. Peki, ALES sonuçları tam olarak hangi gün açıklanacak? İşte sorular ve cevaplar hakkında bazı bilgiler
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ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ALES soruları ve cevapları geçtiğimiz sınav döneminde, sınavın uygulanmasının üzerinden 2 gün geçmesiyle birlikte erişime açılmıştı. Bu dönem de sürecin böyle ilerleyeceği düşünülürse, ALES sınav soruları ve cevaplarının 1 yada 2 Ekim tarihinde ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden duyurulacağı öngörülebilir.
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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
19 Eylül tarihinde Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilen ALES, ÖSYM'nin değerlendirmelerini tamamlamalarının ardından 14 Ekim tarihinde erişime açılacak.
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ALES HAKKINDA
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.