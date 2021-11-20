ALES soru ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2021 ALES/3 cevap anahtarı için gözler ÖSYM'de
ALES soru ve cevap anahtarı, söz konusu sınav öncesi adayların gündemine geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) 21 Kasım'da yapılacak. Sınavda sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; sözel testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Sınav sonrası ALES soru cevap anahtarı yayınlanacak. Peki, ALES soru ve cevapları ne zaman yayınlanır? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
ALES cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak, sorusu adaylar tarafından takip ediliyor. Bu yılın son ALES sınavı 21 Kasım Pazar günü adayların katılımı ile gerçekleşecek. Akademik kariyer yapmak isteyen adaylarım katılım sağladığı ALES soruları ve cevapları, ÖSYM tarafından erişime açılacak. ALES soruları ÖSYM'nin internet sitesinden PDF olarak indirilecek. Soru ve cevap anahtarı ile netleri hakkında bilgi sahibi olan adaylar sınav sonuçlarını 16 Aralık'ta öğrenecekler. ALES cevap anahtarının ise sınav günü ya da sınavdan sonra bir kaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenecek. ALES sonuçları 16 Aralık tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.