ALES soru ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2021 ALES/3 cevap anahtarı için gözler ÖSYM'de

ALES cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak, sorusu adaylar tarafından takip ediliyor. Bu yılın son ALES sınavı 21 Kasım Pazar günü adayların katılımı ile gerçekleşecek. Akademik kariyer yapmak isteyen adaylarım katılım sağladığı ALES soruları ve cevapları, ÖSYM tarafından erişime açılacak. ALES soruları ÖSYM'nin internet sitesinden PDF olarak indirilecek. Soru ve cevap anahtarı ile netleri hakkında bilgi sahibi olan adaylar sınav sonuçlarını 16 Aralık'ta öğrenecekler. ALES cevap anahtarının ise sınav günü ya da sınavdan sonra bir kaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.