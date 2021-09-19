ALES soru ve cevap anahtarı yayınlandı... İşte 2021 ALES ÖSYM cevap anahtarı PDF indirme ekranı!

ALES soruları ve cevapları için sınavdan çıkan adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. ÖSYM'nin tamamladığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ardından gözler ALES soruları ve cevapları aşamasına çevrildi. Akademik kariyer yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı ALES'in soruları ve cevapları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/ALES-2/ales2_internet_kitapcigi_19092021.pdf sayfası üzerinden soru ve cevaplar görüntülenecek. ALES sonuçları ise ekim ayı içerisinde adaylar tarafından sorgulanabilecek. İşte sorular ve cevaplar hakkında bazı bilgiler