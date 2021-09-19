ALES soru ve cevap anahtarı yayınlandı... İşte 2021 ALES ÖSYM cevap anahtarı PDF indirme ekranı!
ALES soru ve cevap anahtarı için beklenen açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) 81 ildeki 90 merkezde yapıldı. 19 Eylül tarihinde gerçekleşen sınavın ardından ALES/2 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle ALES cevap anahtarına erişebilecekler. İşte, 2021 ALES soruları ve cevapları PDF indirme ekranı ve sınavla ilgili detaylar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
ALES soruları ve cevapları için sınavdan çıkan adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. ÖSYM'nin tamamladığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ardından gözler ALES soruları ve cevapları aşamasına çevrildi. Akademik kariyer yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı ALES'in soruları ve cevapları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/ALES-2/ales2_internet_kitapcigi_19092021.pdf sayfası üzerinden soru ve cevaplar görüntülenecek. ALES sonuçları ise ekim ayı içerisinde adaylar tarafından sorgulanabilecek. İşte sorular ve cevaplar hakkında bazı bilgiler
2
ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI
19 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 19 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
19 Eylül tarihinde Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilen ALES, ÖSYM'nin değerlendirmelerini tamamlamalarının ardından 14 Ekim tarihinde erişime açılacak.
4
ALES HAKKINDA
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.