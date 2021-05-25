ALES sonuçları sorgulama ekranı osym gov tr'de erişimde! ÖSYM 2021 ALES sınav sonuçlarını açıkladı!
ALES sonuçları için beklenen açıklama bugün geldi. 2 Mayıs’ta yapılan 2021-ALES/1 sonuçları ÖSYM'nin yaptığı duyurunun ardından erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “2 Mayıs’ta uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler” denildi. Adaylar 2021 ALES sınav sonuçlarını ÖSYM'nin AİS ekrandan öğrenecekler. İşte, 2021 ALES sonuçları ve sınav sonucu sorgulama ekranı hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2 Mayıs'ta uygulanan 2021-ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. İşte, ÖSYM AİS ALES sorgulama ekranı...
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ALES 2021 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Akademik kariyer hedefleyenlerin katılım sağladığı ALES sonuçları açıklandı.. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2021 yılındaki ilk oturumu olan ALES 2021/1 sınavına katılım sağlayan binlerce aday, sonuçları ÖSYM'nin resmin internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek.
Sınavda alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
2021 Sınav takvimiyle ALES sonuçları için tarih verilmişti. Takvime göre 2 Mayıs tarihli ALES sonuçları, 27 Mayıs tarihinde açıklanacaktı. ÖSYM, sonuç değerlendirme işlemini erken bitirdiği için 25 Mayıs tarihinde ALES sonuçları ekranını erişime açtı.
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ALES sonuçları belirtilen tarihten önce AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden erişime açıldı. Adaylar kişisel bilgileriyle, ALES sonuçlarını görüntüleyebilecek.